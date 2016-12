Zeiss Vorsatzoptiken jetzt auch für iPhone-7

Die drei Exolens PRO-Vorsatzoptiken mit Zeiss Optik sind jetzt auch mit der iPhone-7-Familie kompatibel. Ab Ende Januar 2017 bietet Zeiss zudem die neue Halterung Edge mit sechs gerätespezifischen Kunststoffeinlagen (Inlays) für die iPhone-6- und iPhone-7-Familien im Fotofachhandel an. Die Bracket-Halterung für das iPhone 7 sowie die Weitwinkel-Vorsatzoptik gibt es ab sofort auch einzeln im Fotofachhandel zu kaufen.

Zeiss weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der integrierte zweifache optische Zoom von Apple beim iPhone 7 Plus nicht in Kombination mit den Vorsatzoptiken funktioniert.

Neue Halterung Edge

Ab Ende Januar 2017 gibt es außerdem eine neue, kompakte Halterung mit der Bezeichnung „Edge“, die an einer Ecke des Smartphones montiert wird. Zur Halterung gehört ein Zubehörschuh, an die sich Zusatzteile wie externe Lichtquellen anschließen lassen. Die Halterung lässt sich zudem mit einem Ring an einem Schlüsselanhänger befestigen, wenn sie nicht benötigt wird.

iPhone 7 Bracket-Paket

Ab sofort gibt es auch das neue iPhone 7 Bracket-Paket im Fotofachhandel, das zusätzlich Inlays für das iPhone 6 und 6s beinhaltet. Zu der Bracket-Halterung gehören ein integriertes Standard-Stativgewinde und ein Zubehörschuh.

Weitere Informationen finden Sie auf den Exolens-Internetseiten.