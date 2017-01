XL-Displays für Grafik und Videobearbeitung

BenQ bringt mit dem PD3200Q und dem PD3200U zwei großformatige LED-Displays im 16:9-Format für den Einsatz in den Bereichen Grafik, CAD/CAM, Animation, Video- und Bildbearbeitung auf den Markt. Beide Geräte bieten eine Diagonale von 32 Zoll (81,28 cm). Sie sind Technicolor-Color-zertifiziert und garantieren damit eine gleichmäßige und exakte Farbdarstellung. Für farbkritische Anwendungen sind die Displays, die 100% des Rec.709- sowie des sRGB-Farbraums wiedergeben, allerdings nur bedingt geeignet, da sie nicht hardwarekalibrierbar sind.

Das IPS-Panel des BenQ PD3200U zeichnet sich durch UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten mit einem Pixelabstand von 0,1845 mm aus. Der BenQ PD3200Q hingegen arbeitet mit VA-Panel-Technologie und bietet lediglich WQHD-Auflösung (2560 x 1440 Punkte) mit einem Pixelabstand von 0,276 mm. Für eine optimale Farbpräzision setzt BenQ bei beiden Displays auf 10 Bit Farbtiefe.

Je nach Einsatzzweck stehen drei verschiedene Darstellungsmodi zur Verfügung: der CAD/CAM-Mode, der Animation-Mode und der Darkroom-Mode. Mit dem kabelgebundenen Hotkey Puck, der seinen Platz auf dem Standfuß findet, lässt sich per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Modi wechseln.

Das integrierte KVM-Switchsystem ermöglicht dem Benutzer das Anzeigen und Kontrollieren von zwei PC-Systemen auf einem Bildschirm mit nur einer Tastatur und Maus.

Die von BenQ entwickelte Display-Pilot-Software für personalisierte Display-Einstellungen bietet Funktionen wie Auto Pivot, Desktop Partition und OSD Steuerung (nur für Windows-Computer).

Die Bildschirme lassen sich den individuellen Bedürfnissen am Arbeitsplatz anpassen, indem sie gedreht, geneigt oder um bis zu 150 mm in der Höhe verstellt werden können. Die Pivot-Funktion ermöglicht es zusätzlich, den Monitor in eine horizontale oder vertikale Lage zu drehen, um je nach Design-Anwendung bildschirmfüllend zu arbeiten. Weitere Ergonomie-Features sind die Flicker Free– und die Low Blue Light-Technologie, die ein augenschonendes Arbeiten ermöglichen sollen.

Zur weiteren Ausstattung der Geräte zählen ein integriertes Speicherkartenlesegerät (SD/SDHC/SDXC/MMC), zwei eingebaute 5-Watt-Lautsprecher, 4 USB-3.0-Anschlüsse, ein Display-Port-/Mini-DP-, Kopfhörer-/Audio- sowie ein bzw. zwei HDMI-Anschlüsse.

BenQ gewährt für alle Modelle der PD-Serie drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.

Die neuen Modelle sind zum Preis von 989 Euro (PD3200U) und 549 Euro (PD3200Q) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von BenQ. Die Datenblätter finden Sie hier: Datenblatt BenQ PD3200Q | Datenblatt BenQ PD3200U