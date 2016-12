Sigmas sd Quattro H kommt im Januar 2017

Wie Sigma gestern mitteilte, soll die neue spiegellose Systemkamera als Sigmas sd Quattro H im Januar 2017 für 1.400 Euro (UVP) in den Handel kommen.

Sigmas sd Quattro H ist die zweite einer neuen Reihe von Systemkameras mit Foveon-X3-Direktbildsensor, die auf dem Konzept der SIGMA SD1 Merrill aufbauen. Während die seit Sommer 2016 zum Preis von 800 Euro erhältliche „sd Quattro“ mit einem Sensor im APS-C-Format ausgestattet ist und eine Auflösung von 39 Megapixeln bietet, verfügt die „sd Quattro H“ über einen Sensor im größeren APS-H-Format mit den Abmessungen 26,6 x 17,9mm. Der größere Foveon-Sensor liefert eine Auflösung von 51 Megapixeln. Beide Kameras haben einen SA-Anschluss und sind mit den Sigma-Objektiven der Produktlinien Contemporary, Art und Sports kompatibel.

Der Foveon-Sensor ist – anders als die verbreiteten CMOS-Sensoren – aus drei unterschiedlich tief ins Silizium eingebetteten Schichten mit Photodioden aufgebaut, die jeweils einer der RGB-Farben zugeordnet sind. Da Silizium von Licht unterschiedlicher Wellenlängen unterschiedlich tief durchdrungen wird, werden die drei Grundfarben des Lichts – Rot, Grün und Blau – an jeder einzelnen Pixelposition eingefangen, ohne dass dafür Farbfilter erforderlich wären. Dadurch ist auch ein Tiefpassfilter verzichtbar.

Die vom Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor erfassten Bildinformationen werden im RAW-Format (X3F ) gespeichert. Um den Dynamikumfang zu erhöhen, bieten die neuen Kameras den „Super-Fine-Detail“-Belichtungsmodus. Dabei löst ein Druck auf den Auslöser sieben unterschiedliche Belichtungen aus. Daraus entstehen RAW-Dateien im Format X3I. Um diese zu entwickeln und Bilder mit einem besonders großen Dynamikumfang zu erhalten, wird die Photo Pro-Software von Sigma benötigt.

Sigmas sd Quattro H kann im Serienbild-Modus bis zu 10 RAW-Bilder (X3F-Dateien) der Größe „High“ bei einer Geschwindigkeit von bis zu 3,8 Aufnahmen pro Sekunde aufnehmen. Unter Verwendung der Größe „Low“ ist mit 5,1 Bildern pro Sekunde eine etwas höhere Rate drin.

Bei der automatischen Scharfstellung setzt Sigma auf eine Kombination aus dem schnell arbeitenden Phasen- und dem präziser arbeitenden Kontrast-Autofokus. Die Fokus-Peaking-Funktion legt im Sucher eine farbige Umrandung (weiß, schwarz, rot oder gelb) um die Person oder das Objekt, um eine schnelle Bestätigung des Motivs im Fokus zu ermöglichen.

Beide Kameras sind mit einem elektronischen Sucher ausgestattet, der mit 2,36 Megapixeln auflöst und eine nahezu 100-prozentige Sucherabdeckung sowie den Vergrößerungsfaktor 1,09 bietet. Zwischen der Motivanzeige im Sucher und im Display kann manuell oder automatisch umgeschaltet werden.

Zur weiteren Ausstattung beider Modelle gehört ein 3 Zoll großer TFT-LCD-Monitor mit 1,62 Megapixeln Auflösung. Daneben befindet sich ein zusätzliches LC-Display im Hochformat, das die Anzahl verbleibender Aufnahmen auf der SD-Karte, Verschlusszeit, Blendenwert, ISO-Einstellung und mehr anzeigt. Deshalb müssen diese nicht ins Live-Bild eingeblendet werden.

Oberfläche und Rahmen der Kameragehäuse sind aus einer Magnesiumlegierung gefertigt. Zudem sind Schalter und Nahtstellen mit O-Ringen und Dichtungsmaterial gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Um zu verhindern, dass Staub und Schmutz ins Gehäuseinnere gelangen, ist außerdem das Bajonett mit einem Staubschutz aus optischem Glas ausgestattet. Darüber hinaus umgibt eine zusätzliche Dichtung den Anschluss.

Die Kameras akzeptieren SD-, SDHC- und SDXC-Karten und unterstützen den UHS-I-Standard.

Weitere Informationen zu Sigmas sd Quattro H finden Sie in unten stehender Pressemeldung

Sigmas sd Quattro H – Sigma-Pressemeldung

Die SIGMA Corporation ist erfreut, die SIGMA sd Quattro H vorstellen zu können, eine neue Digitalkamera für hohe Bildqualität, die den Foveon-X3-Direktbildsensor beinhaltet (Generationsname: „Quattro“).

Die SIGMA sd Quattro H ist die erste Kamera mit dem neu entwickelten Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor im APS-H-Format — mit unglaublicher, 51-Megapixel-äquivalenter Auflösung. Die neue Kamera mit dem SIGMA eigenen SA-Anschluss ist mit allen SIGMA GLOBAL VISION Objektiven der Produktlinien Contemporary, Art und Sports kompatibel und nutzt die optische Leistung dieser Objektive optimal aus. Darüber hinaus ist sie mit dem DNG-Format und somit auch mit Bildbearbeitungs-Software von anderen Anbietern kompatibel, was für eine höhere Flexibilität sorgt. Der DC-Crop-Modus der Kamera, der automatisch aktiviert wird, sobald DC-Objektive angeschlossen werden, ermöglicht es einem, seine Objektivpalette voll ausnutzen.

Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor

Um die Lichtabsorptionseigenschaften von Silizium zu nutzen, besitzt der Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor drei unterschiedlich tief ins Silizium eingebettete Schichten mit Fotodioden, die jeweils einer der RGB-Farben zugeordnet sind. Da dies der einzige Sensor ist, der die vertikale Farbtrenntechnik anwendet, ist er auch der weltweit einzige Direktbildsensor. Der Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor braucht keinen Tiefpassfilter, um Bildstörungen zu korrigieren, die bei einer konventionellen Farbfilteranordnung entstehen. Daher kann er alle Lichtinformationen, einschließlich Farbinformationen, optimal verwerten. Der Sensor hat eine Gewichtung von 1:1:4 in Bezug auf die Anzahl roter Megapixel in der unteren, grüner Megapixel in der mittleren und blauer Megapixel in der oberen Schicht. Die durch die obere Schicht erfassten Helligkeitsdaten überträgt er auf die mittlere und untere Schicht. Diese einzigartige Struktur ermöglicht eine hohe Auflösung und eine schnelle Datenverarbeitung.

51-megapixel-äquivalent, ultra-hohe Bildqualität

Andere Kameras verwenden üblicherweise einen Bildsensor mit nur einer einzigen Schicht, die von einem Bayer-Farbfiltergitter überzogen ist, das sich aus 50% grünen, 25% blauen und 25% roten Quadraten zusammensetzt. Im Gegensatz dazu nutzt der Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor keinen Tiefpassfilter und ist in der Lage, die Daten für Blau, Grün und Rot in der jeweiligen seiner drei Schichten zu 100% zu erfassen. Aufgrund dieser einzigartigen Struktur kann der Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor bis zu doppelt so viele Auflösungsdaten generieren wie Sensoren, die mit einem Bayer-Filter arbeiten. Die SIGMA sd Quattro H wartet mit einem neu entwickelten Sensor im APS-H-Format (26,7mmx17,9mm) auf. Er besitzt in seiner oberen Schicht 25,5 Megapixel, was insgesamt etwa 51 Megapixeln bei herkömmlichen Farbfiltergittersensoren entspricht. Dieser größere Sensor hebt die Foveon-Bildqualität auf ein neues Level und liefert detailliertere Bilder als je zuvor.

Dual TRUE III für die schnelle Verarbeitung großer Datenvolumen

Der TRUE III (Three-layer Responsive Ultimate Engine) ist der speziell konzipierte Bildverarbeitungsprozessor für den Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor. SIGMAs Originalalgorithmus verarbeitet Daten ohne Verlust von Farbinformationen und ohne sonstige Beeinträchtigungen des Bildes und liefert so extrem detaillierte Aufnahmen mit 3D-Charakteristik. Durch den Einsatz von gleich zwei TRUE-III-Prozessoren kann die Kamera zudem die Daten aus dem Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten.

14-bit RAW-Daten

Die vom Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor erfassten Lichtinformationen werden im RAW-Format gespeichert. Die Nutzung einer 14-bit-Signalverarbeitung (16.384 Gradationen) zur Konvertierung des analogen Ausgabesignals in ein digitales, ergibt Bilddaten mit feinsten Tonwertabstufungen, die die natürlichen Tonwerte des Originalmotivs wirklich wiedergeben. RAW-Daten nutzen eine verlustfreie Komprimierung, die vor Bildinformationsverlust schützen. Zudem entstehen durch die Verarbeitung von RAW-Daten mit SIGMA Photo Pro Bilder von unvergleichlicher natürlicher Ausgewogenheit.

DNG-Format

Neben dem original SIGMA RAW-Format (X3F) ist nun auch das DNG-Format (Digital Negative) verfügbar. DNG ist die RAW-Bilddatei, die von Adobe Systems Incorporated entwickelt wurde. DNG-Dateien können auch mit einer Bildbearbeitungs-Software anderer Anbieter entwickelt werden, wodurch noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten entstehen.

(Bilder können nicht gleichzeitig im DNG- und JPEG-Format aufgenommen werden. Darüber hinaus ändert sich die Anzahl der aufnehmenden Pixel in Abhängigkeit von dem für die Aufnahmen gewählten Seitenverhältnis.)

Neuer Super-Fine-Detail-Belichtungsmodus

Der neue Super-Fine-Detail-Belichtungsmodus (SFD) schöpft die Leistungsstärke des Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensors voll aus. Ein Druck auf den Auslöser erzeugt sieben unterschiedliche Belichtungen und kreiert so RAW-Daten im Dateiformat X3I. Aus diesen Daten kann der Fotograf mit

der SIGMA Photo Pro Software rauschfreie Bilder mit einem besonders großen Dynamikumfang erstellen. Mit diesem neuen Modus wird das Potenzial des Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensors, noch detailliertere Aufnahmen zu erstellen, voll und ganz ausgeschöpft. Zudem lassen sich aus jeder X3I-Datei individuelle X3F-Dateien erzeugen. Der Mehrwert des SFD-Belichtungsmodus zeigt sich besonders in der Studiofotografie.

Hinweis: SIGMA empfiehlt die Verwendung eines Dreibein-Stativs, um Wackler der Kamera zu verhindern.

DC-Crop-Modus

Die SIGMA sd Quattro H besitzt einen Sensor in der APS-H-Größe und sie schaltet automatisch in den DC-Crop-Modus, sobald ein DC-Objektiv angesetzt wird. Ebenso kann der DC-Crop-Modus manuell an- oder ausgeschaltet werden. Wenn ein DG-Objektiv angesetzt ist und der DC-Crop-Modus eingeschaltet ist, deckt der LCD-Monitor und der Sucher automatisch das APS-C-Format ab, was die Motivgestaltung einfach macht.

(Bei eingeschaltetem DC-Crop-Modus entspricht der Bildwinkel des angesetzten Objektivs dem eines mit 1,5-mal längerer Brennweite und die Anzahl der aufnehmenden Pixel wird kleiner.)

Exklusive SIGMA Photo Pro Software

SIGMA Photo Pro ermöglicht eine intuitive Verarbeitung von RAW-Daten, bei der die Leistungsstärke der vom Foveon-X3-Quattro-Direktbildsensor erfassten Informationen optimal ausgeschöpft wird. Der Benutzer passt einfach seine Aufnahmen mittels den horizontal angeordneten Schieberegler an, um Bilder zu schaffen, die seiner Vision entsprechen. Zudem wandelt die Software X3I-Dateien, die im Modus Super-Fine-Detail aufgenommen wurden, in hochaufgelöste, rauscharme Bilder mit hervorragendem Dynamikumfang um. Vielfältige Modi ermöglichen dem Benutzer, die feinen Töne und Tonwertabstufungen des Bildsensors optimal auszuschöpfen, um beispielsweise monochrome Bilder von beeindruckender Tiefe zu schaffen.

SIGMA Capture Pro Software

Die SIGMA Capture Pro ermöglicht dem Fotograf die Kamera über einen PC zu steuern und auszulösen. Indem die Kamera per USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird kann der Fotograf per PC

Aufnahmen erstellen sowie Blendenwert, Verschlusszeit und andere Einstellungen steuern. Die mithilfe der Software aufgenommenen Bilder können auf die SD-Karte der Kamera, auf den Computer oder auf beide gleichzeitig gespeichert werden. Darüber hinaus ermöglicht die Software dem Fotograf, kontinuierlich eine festgelegte Anzahl von Fotos aufzunehmen. Während die Kamera mit dem Computer verbunden ist, kann sie weiterhin direkt bedient und ausgelöst werden.

Integrierte RAW-Datenverarbeitung

Die Kamera kann RAW-Daten (X3F-Dateien) in JPEGs umwandeln, ohne die Notwendigkeit eines PCs. Der Fotograf kann direkt auf dem LCD-Monitorkann die Belichtungskorrektur, den Weißabgleich, die Farbeinstellung und das Seitenverhältnis der Aufnahmen bearbeiten.

Kombination zweier AF-Methoden

Der Phasen-AF ist hinsichtlich der Geschwindigkeit von Vorteil, während der Kontrast-AF präziser arbeitet. Die Kombination dieser beiden AF-Methoden in einem einzigen System bringt einen AF hervor, der gleichzeitig schnell und präzise ist. Darüber hinaus kommt bei dieser Form des Autofokus die Charakteristik der leistungsstarken Objektive zur Geltung. Der Single-AF-Modus ist für allgemeine Aufnahmen statischer Motive optimal, während der Schärfenachführungs-AF-Modus sich ideal dazu eignet, ein bewegtes Objekt in den Fokus zu nehmen. In letzterem Modus leistet ein halb durchgedrückter Auslöser, dass der Autofokus kontinuierlich arbeitet. Gleichzeitig ist der Bewegungprädiktions-AF in Betrieb, um eine noch präzisere Autofokussierung sicherzustellen. Zudem ist eine Vielzahl weiterer AF-Betriebsarten verfügbar. Im 9-AF-Felder-Modus kann der Fotograf unter neun AF-Messfeldern wählen. Der Frei-Beweglich-AF-Modus ermöglicht dem Fotografen, das AF-Messfeld exakt an die gewünschte Position zu bewegen. Der Gesichtserkennungs-AF-Modus erkennt Gesichter und nimmt vorrangig diese in den Fokus. Das in das Kameragehäuse integrierte AF-Hilfslicht ermöglicht den Einsatz des AFs selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Fokus-Peaking-Funktion

Diese Funktion legt im Sucher eine farbige Umrandung (weiß, schwarz, rot oder gelb) um die Person oder das Objekt, um eine schnelle Bestätigung des Motivs im Fokus zu ermöglichen.

Serienbild-Modus für bis zu 8 Bilder im RAW-Format

Die Geschwindigkeit und der Speicher des DDR III sind etwa doppelt so groß wie bei dem der SIGMA dp-Quattro-Serie. Dadurch kann die SIGMA sd Quattro im Serienbild-Modus bis zu 8 RAW-Bilder (X3F-Dateien) der Größe High aufnehmen. Die SIGMA sd Quattro erreicht durch schnelle Datenübertragung und -verarbeitung eine Serienbild-Geschwindigkeit von bis zu 4,4 Bilder pro Sekunde. (4,8 Bilder pro Sekunde im DC-Crop-Modus.Als zusätzliche Option unter Verwendung der Größe Low bietet die SIGMA sd QuattroH eine mögliche Serienbildgeschwindigkeit von 6,2 Bilder pro Sekunde und Serienbildaufnahmen von bis zu 16 Bilder in Folge. (6,8 Bilder pro Sekunde im DC-Crop-Modus.)

Seitenverhältnis einstellbar

Um unterschiedlichen Bildgestaltungsbedürfnissen gerecht zu werden, sind sechs verschiedene Seitenverhältnisse verfügbar, darunter 3:2 (Standard), 1:1 (quadratisch), 21:9 (ähnlich einer Kinoleinwand) sowie 7:6 (ähnlich dem Format von 6×7 Mittelformatkameras). Wenn der Fotograf ein anderes Seitenverhältnis als 3:2 verwendet, kann er einen schwarzen oder halbtransparenten Rahmen auswählen. Der transparente Rahmen kann als Sportsucher dienen, der dem Fotograf ermöglicht, Aktivitäten außerhalb des Bildes zu beobachten. Das Seitenverhältnis der Bilder, die als RAW-Daten aufgenommen wurden, kann auch im Nachhinein in SIGMA Photo Pro geändert werden.

(Das Seitenverhältnis von DNG-Dateien kann nach der Aufnahme nicht verändert werden.)

Hochauflösender elektronischer Sucher

Der mit 2,36 Megapixeln hochauflösende elektronische Sucher bietet eine nahezu 100%-ige Sucherabdeckung und den Vergrößerungsfaktor 1,09. Der Sucher beinhaltet drei Linsen, von denen die vorderste eine Spezialbeschichtung besitzt, was ein klares Sichtfeld gewährleistet. Mit dem Schalter neben dem Sucher kann der Fotograf zwischen der Anzeige des Bildes im Sucher und auf dem Monitor wechseln. Im AUTO-Modus wechselt die Kamera automatisch zum Sucherdisplay, sobald der Benutzer durch den Sucher schaut, andernfalls auf den Monitor. Dieser Modus erlaubt den nahtlosen Übergang zwischen der Verwendung des Sucherdisplays, um zu fotografieren, oder des Monitors, um auf Einstellungen zuzugreifen oder Ergebnisse zu betrachten. Für eine noch bequemere Handhabung lassen sich viele Funktionen wie Aufnahmeeinstellungen, Gitternetzlinien, elektronischer Wasserwaage, Zoom, Focus-Peaking und mehr direkt über den elektronischen Sucher steuern.

Duale Monitore

Zusätzlich zum 3.0 Zoll großen TFT-LCD-Monitor mit 1,62 Megapixel bietet die Kamerarückwand eine LCD-Anzeige, die die Anzahl verbleibender Aufnahmen auf der SD-Karte, Verschlusszeit, Blendenwert, ISO-Einstellung und mehr anzeigt. Diese zusätzliche LCD-Anzeige ermöglicht es, gleichzeitig das Livebild und die wichtigsten Einstellungen anzusehen. Zwischen den LCDs und dem Schutzglas, das beide abdeckt, befindet sich eine Lage aus einem speziellen Material. Diese Lage verhindert, dass sich Luftbläschen bilden, und sie minimiert Reflexe, wodurch sich die LCDs auch hervorragend im Sonnenlicht einsehen lassen.

Elektronische Wasserwaage

Dank dieser praktischen Funktionen wird dem Fotograf die horizontale und vertikale Ausrichtung der Kamera angezeigt, was für eine präzise Bildkomposition von Nutzen ist.

Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung

Die Oberfläche und der Rahmen des Kameragehäuses bestehen aus einer robusten Magnesiumlegierung. Die Steifigkeit und Stärke dieser Legierung tragen erheblich zur Zuverlässigkeit und Qualität der gesamten Kamera bei

Staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion

O-Ringe und Dichtungsmaterial dichten Schalter und Nahtstellen effektiv ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Das macht diese Kamera zu einer exzellenten Wahl für Profis, die unter widrigen Bedingungen arbeiten.

Staubschutz auf dem Objektivanschluss

Um zu verhindern, das Staub und Schmutz ins Gehäuseinnere gelangen, ist das Bajonett mit einem Staubschutz aus optischem Glas ausgestattet. Darüber hinaus umgibt eine zusätzliche Dichtung den Anschluss, was es nochmals erschwert, dass Staub in das Kameragehäuse eindringen kann.

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht dem Fotografen, seine volle Aufmerksamkeit der kreativen Arbeit zu widmen

Die neue Benutzeroberfläche baut auf dem Erfolg früherer SIGMA Oberflächen auf und ist intuitiver als je zuvor. Mit der Quick-Set-Taste neben dem Auslöser kommt man direkt in das Quick-Set-Menü. Hier kann der Fotograf die gängigsten Einstellungen direkt vornehmen, während er weiterhin durch den Sucher blickt. Der LOCK-Schalter oben auf dem Gehäuse verhindert, dass versehentlich Tasten gedrückt werden. So kann sich der Fotograf ganz auf seine kreative Arbeit konzentrieren. Welche Tasten durch den LOCK-Schalter blockiert werden, kann der Fotograf individuell einstellen. An der Rückwand der Kamera, nahe der Multifunktionstaste, befinden sich mehrere Bedienelemente für häufig genutzte Funktionen. Sie lassen sich leicht mit dem Daumen der rechten Hand bedienen und umfassen die Tasten für Menü, AF-Feld sowie die AEL-/AF-Taste samt Hebel.

Quick-Set-Menü

Neben dem Auslöser befindet sich die Quick Set-Taste. Diese bietet sofortigen Zugriff auf acht häufig genutzte Funktionen, darunter Seitenverhältnis, ISO, Weißabgleich und Farbmodus. Mithilfe der Multifunktionstaste sowie der Einstellräder kann der Fotograf Einstellungen schnell anpassen. Darüber hinaus kann er individuell einstellen, welche Funktionen im Quick-Set-Menü angezeigt werden und deren Reihenfolge festlegen.

Die System-Kamera ist mit allen SIGMA GLOBAL VISION Objektiven kompatibel

Die neue Kamera mit dem SIGMA eigenen SA-Anschluss ist mit allen SIGMA GLOBAL VISION Objektiven der Produktlinien Contemporary, Art und Sports kompatibel und nutzet die optische Leistung dieser ausgezeichneten Objektive optimal aus.

Hochaufgelöste Bilder in der Dateigröße Super-High

Um eine breite Palette von Benutzerbedürfnissen abzudecken, bieten die sd Quattros zahlreiche Dateigrößen. Bei Verwendung der High-Dateigrößen wird das volle Potenzial des Bildsensors genutzt,

während die Verwendung der kleineren Dateigrößen die Anzahl der möglichen Aufnahmen erhöht. In Verbindung mit beiden Dateigrößen kann die Kamera simultan RAW- und JPEG-Daten erzeugen. Zusätzlich kann die Kamera JPEG-Dateien in der Größe S-Hi erstellen, die sich für Großformat-Drucke eignen, sowie Dateien der Größe S-Lo, die ideal für die Veröffentlichung im Internet sind.

Weißabgleich mit höherer Präzision

Ein neuer Algorithmus erhöht die Präzision des automatischen Weißabgleichs und optimiert sogar den Weißabgleich in Bildern mit verschiedenen Lichtquellen. Der Auto-Modus (Lichtquellen-Priorität) lässt die Farbe der Lichtquellen für noch mehr Atmosphäre intakt, während es der Auto-Modus (Voreinstellung) der Kamera überlässt, den Weißabgleich automatisch anzupassen. Insgesamt gibt es zwölf Modi für den Weißabgleich, darunter drei Benutzer-Einstellungen. Der Weißabgleich kann auch auf Basis des jeweiligen Bildes angepasst werden und die Farbtemperatur lässt sich in Kelvin einstellen. Darüber hinaus kann jeder Weißabgleich-Modus feinabgestimmt werden. Dies ermöglicht eine genaue Korrektur des Weißabgleichs sowie kreative Filtereffekte.

Breite Palette an Farbeinstellungen

Die Farbeinstellungen können Farbtöne und Kontrast so anpassen, wie sie am besten zum jeweiligen Motiv passen. Zur breiten Palette der Farbeinstellungen gehören Cinema, wobei die Sättigung reduziert und Schatten für einen filmartigen Effekt betont werden, sowie Sunset Red (Sonnenuntergangs Rot), wobei die Rottöne für eindrucksvolle Sonnenuntergangsfotos verstärkt werden. Mit diesen Farbeinstellungen wird künstlerischer Ausdruck einfacher denn je.

(Manche Farbmodi stehen bei der Verwendung von DNG nicht zur Verfügung)

Benutzerdefinierte Belichtungsreihen

Diese Funktion ermöglicht dem Fotograf, eine einzige Aufnahme zu machen, aber unterschiedliche Versionen des Bildes mit benutzerdefiniertem Weißabgleich, Farbmodus und anderen Einstellungen zu speichern Diese Funktion kann mit Belichtungsreihenautomatik kombiniert werden, um die Chance zu erhöhen, das perfekte Bild zu schießen.

Monochrom-Optionen

Mit dem Filtereffekt kann der Kontrast so geändert werden, als seien die Bilder bereits mit einem Farbfilter für Schwarzweiß-Fotografie aufgenommen worden. Über den Tönungseffekt können monochromen Fotos warme, kalte, Sepia- und weitere Farbtöne hinzugefügt werden, um das Motiv kreativ hervorzuheben. Die SIGMA Photo Pro ermöglicht einen optimalen Monochrome-Prozess der RAW-Daten ohne jegliche Farb-Prozess. So entstehen hochaufgelöste monochrome Bilder mit einem außergewöhnlichen Dynamikbereich und hervorragender Ton-Wiedergabe von Spitzlichtern und Schatten.

SD-Karte

Die Kamera ist mit kompakten und transportablen SD-, SDHC- und SDXC-Karten kompatibel. Sie bietet den UHS-I Standard. Damit können große Datenvolumen mit hohem Tempo aufgenommen werden. Die sd Quattro ist auch Eye-Fi kompatibel. Dies ermöglicht die kabellose Übertragung von Bildern auf PCs, Smartphones und weitere Geräte, sofern eine (separat erhältliche) Eye-Fi-Karte eingelegt wurde.

Leistungsstarker, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität

Zum Lieferumfang der Kamera gehören der Lithium-Ionen-Akku BP-61 mit hoher Kapazität sowie das Ladegerät BC-61. Mit dem optional erhältlichen SAC-7-Netzgerät lässt sich die Kamera direkt an der Steckdose betreiben.

Speziell konzipierter Kabelfernauslöser

Der Kabelfernauslöser wird in den USB-Anschluss der Kamera gesteckt und ermöglicht es, die auf einem Stativ montierte Kamera auszulösen ohne sie zu berühren. Das ist hilfreich, wenn man die Kamera fernauslösen oder bei Aufnahmen mit langen Verschlusszeiten Unschärfe vermeiden möchte.

USB 3.0 Port

Der USB 3.0 Micro-B-Anschluss ermöglicht dem Fotograf die Kamera an einen PC anzuschließen, um Bilddateien mit hohem Volumen schnell herunterzuladen.

HDMI-Port

Der MINI HDMI Type C-Port ermöglicht dem Fotograf die Kamera an einen HD-Fernseher mit einem HDMI-Kabel (optional erhältlich) anzuschließen, um Bilder, Kameramenüs und sogar das Sucherbild auf einem großen Bildschirm hochaufgelöst anzusehen.

