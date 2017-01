Vielseitiger mobiler Akku-Blitz

Der Online-Fachhändler Foto-Morgen präsentiert mit dem BRiHT-360 HSS Akku-Blitz des Herstellers SMDV eine leistungsstarke Blitz-Lösung für Porträt-, Hochzeits- oder Event-Fotografen, die vorwiegend on Location fotografieren und Wert auf Schnelligkeit, größtmögliche Mobilität und hohen Bedienkomfort legen.

Der SMDV BRiHT-360 HSS wiegt 1,3 Kilogramm und lässt sich dank Lithium-Ionen-Akku kabellos einsetzen. Mit 360 Wattsekunden, bis zu 300 Auslösungen, Blitzladezeiten zwischen 0,05 und 3,9 Sekunden, einer Akku-Ladezeit von circa 100 Minuten und einem 7 Watt LED-Einstelllicht ist er deutlich leistungsfähiger als Systemblitzgeräte.

Laut Anbieter stellt der BRiHT-360 HSS eine komfortable Alternative zu reflektorlosen Blitzgeräten (Bare Bulb Flashes) mit separatem Akku oder zu kleinen Studioblitzen dar. Mit der optional erhältlichen Fernbedienung für Canon- oder Nikon-Kameras (SMDV FlashWave-5TX) ist der Blitz aus bis zu 70 Meter Entfernung steuerbar.

Fotografen können zwischen mehreren Blitzbetriebsarten (TTL, TTL + HSS, M, M + HSS) wählen. Im manuellen Modus lässt sich die Blitzleistung von 1/1 bis 1/128 in 1/10-Schritten einstellen. Die TTL-Steuerung sorgt für eine automatische Leistungseinstellung, die über eine manuelle Blitzbelichtungskorrektur im Bereich von ± 3.0 EV in 1/10-Schritten korrigierbar ist.

Im HSS-Modus ermöglichen extrem kurze Verschlusszeiten bis zu 1/8000 Sekunde das Aufhellblitzen gegen die Sonne, frieren Bewegungen bei starker Umgebungshelligkeit ein und erlauben offenere Blenden bei Outdoor-Porträts. Im Repeat-Betrieb (RPT) wird der BRiHT-360 HSS zum Stroboskop-Blitz und hält Bewegungsabläufe in einem Bild fest. Kommt der Akku-Blitz in der Slave-Funktion zum Einsatz, löst er wahlweise im S1- oder S2-Modus aus.

An der Geräterückseite ist ein Display angebracht, dass alle wichtigen Informationen anzeigt und die Einstellung des Blitzgerätes erleichtert.

Die separat erhältlichen FlashWave-5TX-Funkfernsteuerungen für Canon- oder Nikon-Kameras ermöglichen einen umfassenden Zugriff auf die eingesetzten Blitze. Alle erforderlichen Funktionen sind ebenfalls über ein LCD-Display einstell- und kontrollierbar.

Mit der BR-Serie bietet SMDV eigene Lichtformer für den BRiHT-360 HSS an. Zusätzlich zum serienmäßigen Standard-Reflektor stehen zur Zeit optional ein Zoom-Reflektor, ein konischer Spotvorsatz und zwei Beauty Dishes zur Verfügung. Die faltbaren SMDV Alpha II Speedboxen mit Bowens S-type Anschluss passen per separat verfügbarem SMDV-Adapter SB-07 an den Akku-Blitz.

Der BRiHT-360 HSS kann entweder mit dem im Lieferumfang enthaltenen neigbaren Handgriff gehalten oder mit dem 5/8-Zoll-Anschluss am unteren Ende des Handgriffs auf einem entsprechenden Lampenstativ befestigt werden. Für die Montage auf Stativ, Kugelkopf oder Schnellwechselplatte eignet sich das 1/4 Zoll-Stativgewinde auf der Blitz-Unterseite.

Der BRiHT-360 HSS Akku-Blitz ist im Online-Shop von Foto-Morgen für rund 700 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Foto Morgen.

Technische Daten