Drucker für Proof und Fine Art

Epson stellt mit dem SureColor SC-P5000 einen Inkjet-Drucker vor, der Papier im Format A2+ oder in 17 Zoll Rollenbreite bedruckt und sich für den Einsatz im Proofbereich ebenso eignet wie für Fine-Art-Drucke.

Das Nachfolgemodell des Epson Stylus Pro 4900 wurde laut Epson für einen besonders wartungsarmen Betrieb ausgelegt. So sollen eine neu entwickelte Haube in Verbindung mit speziellen, den Tintennebel abkapselnden Dichtungen sowie ein automatischer Düsentest inklusive automatischer Reinigung für lange, wartungsfreie Produktionen sorgen. Der Druckkopf produziert mit der UltraChrome HDX-Tinte bis zu 3,5 pl kleine Tropfen. Wahlweise steht die Tinte beim SureColor in einer Violett- oder einer LLK-Variante zur Verfügung.

Das Gerät eignet sich mit der Violett-Tinte besonders für Proof-Aufgaben in den Bereichen Verpackung beziehungsweise Werbung, mit der LLK-Tinte für den Bereich professioneller Fotografie und Fine Art. Mit HDX-Tinte verspricht Epson eine Wiedergabe von bis zu 99 Prozent der „Pantone Solid Coated“-Farben, mit LLK-Tinte sind es immerhin 98%.

Alle führenden RIP-Hersteller unterstützen bereits den neuen P5000, der optional auch mit eingebautem SpectroProofer erhältlich ist.

Produktmerkmale (lt. Anbieter)

Erster DIN A2+ (17 Zoll) Drucker mit wahlweise Violett[1] (für anspruchsvolle Proof-Aufgaben) oder LLK (für Foto, Fine Art)

Optional mit eingebautem SpectroProofer (ILS30 Spectrometer) verfügbar

Automatischer Düsentest verhindert Fehldrucke durch Düsenausfälle

Neues Gelb mit höherer Pigmentdichte [2]

Neue Haube und verbesserte Dichtungen vermeiden Qualitätseinbußen durch Tintennebel.

Druckauflösung von bis zu 2.880 x 1.440 dpi

Automatischer Reinigungsprozess

Vermeidung statischer Aufladung durch Erdung des Gehäuses

Interne Kalibrierung der Farben (Ink Mark Sensor IMS) passt die Drucke verschiedener SureColor SC-P-Modelle aneinander an.

Einfacher Tausch und problemlose Handhabung von Druckmedien

Druckt wahlweise aus Papierkassette, von der Rolle oder auf Einzelblätter

200 ml Tintenbehälter

Kompaktes Gehäuse

[1] Mit der Tinte Violett werden bis zu 99 Prozent (rund 98 Prozent mit LLK) des Pantone Solid Coated-Farbraums abgedeckt (auf Epson Semimatte Proofing Paper)

[2] Weitere Infos unter www.epson.eu/testing

Der SureColor SC-P5000 kostet in der Standard-Version 1995 Euro, mit eingebautem Spektralfotometer (ILS 30) 3195 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Epson.