100MP-Digitalrückteil von Phase One jetzt auch günstiger

Phase One stellt dem zu Beginn dieses Jahres eingeführten IQ3 100MP-Digitalrückteil ein Rückteil gleicher Auflösung und Leistung, aber mit abgespeckter Ausstattung, innerhalb der IQ1-Reihe zur Seite. Sensor, Prozessor und Interface sind gleich und auch bei der Bildqualität muss man keine Abstriche machen. Wer auf einiges an Komfort, Gratiszubehör und die beim IQ3 gewährte 5-Jahres-Garantie verzichten kann, bekommt somit ein hochwertiges 100MP-Digitalrückteil für deutlich weniger Geld. Dass Phase One beim IQ3 100MP vom Vorgängermodell des IQ1 100MP spricht, ist irreführend, denn letzteres ist lediglich eine abgespeckte Variante. Das IQ1 100MP-Digitalback ist entweder mit XF- oder H-Anschluss erhältlich und hat einen Listenpreis von 32,990 USD (ohne Objektiv).

Einen Vergleich der Ausstattungsmerkmale des IQ3-Systems und des IQ1-Systems finden Sie auf Seite 2 des Datenblattes, das Sie hier herunterladen können. Weitere Informationen zum IQ1 100MP finden Sie auf den Internetseiten von Phase One.

Zusätzlich zum IQ1 100MP-Digitalrückteil hat Phase One zwei weitere Blauring-Objektive, beides Festbrennweiten, vorgestellt. Das Schneider-Kreuznach 150mm LS f/2.8 IF für 6990 USD ist das bisher lichtstärkste Blauring-Teleobjektiv mit geringer Schärfentiefe und eignet sich für die Portrait- und Landschaftsfotografie. Das 5990 USD teure Schneider-Kreuznach 45mm LS f/3.5 bietet laut Phase One eine extreme Schärfe über dem gesamten Bildbereich und eine nahezu verzeichnungsfreie Abbildung. Es eignet sich vor allem für Landschafts-, Interior- und Architekturaufnahmen.

Alle Phase One IQ3-Kamerasysteme sind ab sofort mit einem Schneider-Kreuznach Blauring-Festbrennweiten-Objektiv nach Wahl im Wert von bis zu 6,990 USD erhältlich.