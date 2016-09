Ranking populärer Fotografen

Unter den 100 populärsten Fotografen der Welt befinden sich mittlerweile 13 Fan-Millionäre. Das ergibt das regelmäßig veröffentliche Ranking des Berliner Fachlabors für Profifotografen XXLPIX in seiner aktuellen Ausgabe. Das Ranking „TOP100 Photographers on the web“ bewertet Fotografen nach Beliebtheit und Anerkennung im Internet – also nach Anzahl der Fans, Social-Media-Resonanz und Suchergebnissen. Das halbjährlich in 3 Sprachen erscheinende Ranking gilt als internationale Referenz der Fotografie-Szene im Internet.

Nach Angaben von XXLPIX werden internationale Fotografen immer populärer. Die Stars der Szene spielen heute in einer Liga mit weltweit bekannten Sportstars. Der aktuell führende im TOP100-Ranking – Brandon Stanton – erreicht mit seiner Fotografie über 23 Millionen Nutzer weltweit. Damit liegt er deutlich vor dem internationalen Sprint-Superstar Usain Bolt. Ihm folgen nur 17 Millionen Nutzer auf Facebook.

Bereits 13 der TOP100-Fotografen sind Fan-Millionäre im Internet. Und die Begeisterung für Fotografie steigt weiter stark an: Binnen eines Jahres ist die Anzahl der Fans der TOP100-Fotografen von 62,2 Millionen auf 94,4 Millionen angestiegen (+ 51 %).

Auch 11 deutsche Fotografen haben es im aktuellen Ranking unter die TOP100 geschafft. Der Berliner Michael Schulz (Position 10), online bekannt als @berlinstagram, ist sogar in den Top 10 platziert. Er portraitiert, von über 500.000 Fans verfolgt, das Leben in den Straßen der Hauptstadt.

Der Hamburger Fotograf Robert Jahns (@nois7) führt das Ranking im Bereich Nachwuchs an. Mit der Position 13 ist er auch international der erfolgreichste Fotograf unter 30 Jahren.

Unerreicht an der Spitze der TOP100 steht seit Jahren der US-Amerikaner Brandon Stanton mit seinem Projekt „Humans of New York“. Seine Dokumentation des New Yorker Stadtlebens verfolgen aktuell über 23 Millionen Fans (14,7 Millionen 2015) weltweit.

Der Algorithmus hinter dem Ranking – „Web Popularity Index“ (WPI) genannt – berücksichtigt die drei wesentlichen Faktoren des Social Web: Reichweite, Interaktion mit Nutzern und externe Referenzen. Für den Indexwert wurden über 5000 Social Media- und Web-Kennzahlen hunderter Fotografen erhoben.

Das Gesamt-Ranking ist auf xxlpix.net abrufbar. XXLPIX aktualisiert das vorliegende Ranking zweimal jährlich.