Wochenend-Fotoworkshops im Odenwald

Die Fotoschule des Profifotografen Harald Bauer bietet im November 2016 in Höchst im Odenwald zwei Fotoworkshops an.

Der Workshop „Grundlagen der Fotografie“ unter der Leitung von Harald Bauer richtet sich an Foto-Anfänger und Einsteiger, auch Fortgeschrittene, die ihr Wissen auffrischen und erweitern möchten. Der Dozent bringt den Teilnehmern den Umgang mit ihrer Kamera schrittweise näher und lüftet die Geheimnisse der grundlegenden Bedienung. Theorie und Praxis wechseln sich ab, um das Erlernte umzusetzen und zu vertiefen. Der Kurs findet am Wochenende des 12./13.11. statt.

Ein Wochenende vorher, am 5./6.11., treffen sich fortgeschrittene Fotografen im „Highspeedkurs mit Daniel Nimmervoll“. In diesem Kurs vermittelt er den Teilnehmern die Kenntnisse für das reproduzierbare Einfangen der ultrakurzen Momente, die das menschliche Auge so nicht wahrnehmen kann. Dabei verrät er wieder allerlei Geheimnisse und wird an diesem Wochenende gleich sechs verschiedene Techniken vorstellen.

Kosten

Die Teilnahmegebühr des Grundlagenkurses beträgt 329,- Euro pro Person. Die Gebühr beinhaltet das Trainerhonorar, die Seminarunterlagen, alkoholfreie Getränke während des Workshops und ein Mittagessen an beiden Tagen, jedoch keine Übernachtung.

Der Highspeedworkshop kostet 349 Euro. Die Gebühr beinhaltet das Trainerhonorar, die hochwertige Seminarunterlage, Verbrauchsmaterialien, alkoholfreie Getränke und ein Mittagessen an beiden Tagen, jedoch keine Übernachtung.

Weitere Informationen

Alle Details zu Teilnahmebedingungen und Kursinhalten finden Sie unter folgenden Links:

Grundlagen der Fotografie | Highspeed-Fotografie mit Daniel Nimmervoll