FotoTV.: 4 Tage kostenlos plus Prämienaktion

Vom 24.-27. November sind bei FotoTV. alle Filme gratis. Das nach eigenen Angaben weltweit größte WebTV für Fotografie schaltet dann mehr als 2000 Videos, Tutorials und Interviews aus dem sonst kostenpflichtigen Angebot für alle frei, die sich kostenlos auf der FotoTV.-Webseite registrieren. Die Aktion startet am 24.11.2016 um 09.00 Uhr MEZ und endet am 27.11.2016 um 23.59 Uhr MEZ.

Damit nicht genug: Wer sich im Aktionszeitraum für den Neuabschluss eines FotoTV.-Jahreszugangs entscheidet, erhält ein „Wacom One S“-Grafiktablett als Prämie dazu. Das Grafiktablett hat eine Größe von 21 cm x 14,6 cm, wird über einen druckempfindlichen Stift mit 1024 Druckstufen gesteuert und über USB an den Rechner (PC/Mac) angeschlossen. Grafik- oder Stiftabletts sind eine große Hilfe bei komplexen Bildbearbeitungsaufgaben wie Retusche oder Composing. Wie man ein Grafiktablett richtig einsetzt, kann man ebenfalls bei FotoTV. lernen.

FotoTV.-Vollmitglieder haben jederzeit Zugang zum kompletten FotoTV.-Filmarchiv sowie zu Kompaktkursen und Download-Produkten. Wöchentlich werden 3-5 neue Filme veröffentlicht. Die Tutorials und Interviews richten sich gleichermaßen an ambitionierte Hobbyfotografen als auch an Profis, die sich inspirieren lassen und fortbilden möchten.

Streaming ohne Flash

Last but not least wird FotoTV. am 25.11. vollständig von Flash auf HTML5 umgestellt. Dadurch kann FotoTV. künftig sowohl am Mac als auch auf dem PC, auf iPads, iPhones und Android-Geräten sowie über den Amazon Fire TV Stick am TV-Gerät geschaut werden.

Weitere Informationen zur FotoTV.-Prämienaktion und die Teilnahmebedingungen gibt es auf den FotoTV-Internetseiten.