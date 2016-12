Luminar-Update für Stapelverarbeitung und mehr

Die erst im November veröffenlichte Bildbearbeitungs-App Luminar bekommt morgen ihr zweites größeres Update. Erst vor Kurzem hatte Macphun eine neue Version veröffentlicht, um die Touch Bar des neuen MacBooks nutzen zu können. Die kommende Version bringt weitere nützliche und verbesserte Werkzeuge wie eine Stapelverarbeitung, einen Dunstentfernungsfilter, Fenster-Tabs, den Filter „Goldene Stunde“, einen verbesserten Farbtemperaturfilter sowie die Möglichkeit, Texturen und Bilder bei der Erstellung von Presets mit einzubinden. Macphun verspricht außerdem Performanceverbesserungen und eine Vielzahl weiterer neuer Features, ohne diese zu nennen.

Luminar ist eine All-in-One-Lösung für die Fotobearbeitung am Mac, die sich als Raw-Konverter eignet und sich durch eine einfache Bedienung und eine an verschiedene Ansprüche anpassbare Oberfläche auszeichnet. Die u.a. in deutscher Sprache erhältliche App, die auch als Plug-in für Photoshop, Lightroom, Aperture und Capture One läuft, kostet derzeit 59 Euro.

Das kostenlose Update wird – je nachdem, ob Luminar im Macphun-oder im App-Store gekauft wurde – über die Updatesuche von Macphun geladen oder über den Apple App-Store eingespielt. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Macphun.