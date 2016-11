DOCMA Award-Preise 2017: Juicy Walls

Juicy Walls stellt als Sponsor des DOCMA Award 2017 als Preis 15 qm Individualtapete mit eigenem Motiv im Wert von etwa 500 Euro zur Verfügung.

Statt Raufaser-Weiß oder Blümchen das eigene Foto an der Wand – Juicy Walls macht es möglich. Der Tapetenhersteller liefert individuelle Wandtapeten nach eigenen Motiven, bietet aber auch eine große Auswahl an unterschiedlichsten Vorlagen an. Ebenso sind Kollagen möglich.

Ein Tapeten-Konfigurator hilft, das individuelle Produkt zu gestalten. Mit diesem lassen sich Größe und das Format individuell einstellen und das Bild innerhalb des Konfigurators mit verschiedenen Bearbeitungsfunktionen den Wünschen anpassen. Ein Showroom bietet die Möglichkeit, das Wunschmotiv in einer realistischen Umgebung zu betrachten.

Sämtliche Fototapeten von JuicyWalls sind aus hochwertigem Vliesmaterial gefertigt. Da sie in jeder Größe und jedem Format gedruckt werden können, besteht die Möglichkeit, sie zentimetergenau der individuellen Wandgröße anzupassen. Die stabilen Fasern dehnen sich nicht durch die Feuchtigkeit des Klebstoffs. Die Verarbeitung ist dadurch absolut unkompliziert und in keiner Weise mit dem hohen Arbeitsaufwand einer klassischen Raufaser- oder Papiertapete zu vergleichen. Einfach Kleister auf die Wand, Fototapete dran, verschieben, zurechtschneiden und fertig. Die Fototapete lässt sich kinderleicht und rückstandslos entfernen.

Juicy Walls legt nicht nur Wert auf ein gutes Druckergebniss, sondern auch auf die angenehme Haptik der Tapete. Daher wird zum Beispiel die ERFURT JuicyWalls BASIC Tapete nach dem Druckvorgang mit einer dezenten, körnigen Prägung versehen. Die stärker geprägten ERFURT Vliesfaserstrukturen erhalten bereits vor dem Druck ihre Prägung, damit sie auch in der gleichen Struktur als überstreichbarer Wandbelag zur Verfügung stehen. Qualität, die sich fühlen lässt.

