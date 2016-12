DOCMA Award-Preise 2017: Fujifilm

Fujifilm ist einer von zwei Hauptsponsoren des DOCMA Award 2017 und stellt als Preise für die Gewinner zehn Fujifilm instax SHARE-SP 2-Drucker im Wert von jeweils 221 Euro zur Verfügung.

Der mobile Fujifilm Smartphonedrucker ist mit nur circa 9 × 13 Zentimetern und 250 Gramm (ohne Akku und Kassette) ein handliches Leichtgewicht, doch dabei außerordentlich leistungsfähig. Sie können Ihre Bilder vom Smartphone oder Tablet direkt auf den Drucker übertragen und erhalten im Handumdrehen ein tolles Sofortbild.

Mit freundlicher Unterstützung von

Nicht immer möchte man ein Bild, das man soeben mit dem Smartphone oder Tablet aufgenommen hat, nur auf dem Bildschirm zeigen oder teilen. Manchmal möchte man das Bild in der Hand halten, gleich aufhängen oder verschenken. Der Fujifilm instax SHARE-SP 2-Drucker macht es möglich, Fotos immer und überall auszudrucken. Er druckt Sofortbilder in der Größe einer Scheckkarte – zum Mitnehmen oder zum kreativen Gestalten.

Sie benötigen lediglich die instax SHARE App und schon steht Ihren kreativen Plänen nichts mehr im Weg. Die instax SHARE App gibt es für Geräte mit Android®- oder iOS® Betriebssystem. Die Bilder werden vom Smartphone oder Tablet ganz einfach per WLAN übertragen. Ein Akku sorgt für ständige Bereitschaft. Über den USB-Anschluss kann der Akku des Druckers über den Rechner aufgeladen werden, so dass er in kürzester Zeit wieder für den mobilen Einsatz bereit ist.

Dieser Drucker funktioniert nicht nur mit dem Smartphone oder Tablet, er ist auch kompatibel mit ausgewählten Digitalkameras der FUJIFILM FINEPIX X-Serie.

Den instax SHARE-SP 2 Printer gibt es in zwei edlen Metallic-Tönen – Silber und Gold. Für die Gewinner im DOCMA Award 2017 stehen fünf Drucker in Gold und fünf Drucker in Silber zur Verfügung.

Video