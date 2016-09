DOCMA Award 2017: SSST!

Es geht um den DOCMA Award, dem laut der Tageszeitung Die Welt „renommiertesten Wettbewerb für digitale Kunst im deutschsprachigen Raum“. Mit diesem Blogeintrag greife ich der nächsten DOCMA-Heft-Ausgabe etwas vor.

Viele heute allseits bekannte Photoshop-Künstler hatten in der Vergangenheit am den Wettbewerb teilgenommen und Preise abgeräumt (Pavel Kaplun, Uli Staiger, Calvin Hollywood, John Wilhelm …). Auch ich kam als Gewinner des DOCMA Award-Wettbewerbs unter dem Titel „Gesichtspunkte“ vor acht Jahren mit der DOCMA-Crew in Kontakt. Inzwischen bin ich fester Bestandteil der Redaktion und liefere – mit eigenen Artikeln und in Kooperation mit meinen sehr geschätzten Buddys Gabor Richter, Alexander Heinrichs, Stefan Klein und Peter Braunschmid – den Großteil der grundlegenden, kreativen Foto- und Photoshop-Tutorial-Seiten im Heft ab.

Aber zurück zum Thema: 2016 gab es erstmals seit 2010 keinen DOCMA Award. Die Gründe dafür sind vielfältig; ich erspare Ihnen die Einzelheiten. Für 2017 konnten wir jedenfalls bereits großartige Sponsoren und Preise-zur-Verfügung-Steller wie Sigma, Eizo, Nopar oder Juicy Walls an Bord ziehen.

Das Thema des Awards 2017 ist witzig und spannend zugleich: „SSST“. Ausgeschrieben: „Super Short Story Telling“. Auf gut deutsch: „A story in a nutshell!“. Oh, *lach*, Sie haben den Denglish-Witz natürlich verstanden und ich meinte natürlich, dass Sie eine bestimmte Bildgeschichte in einem einzelnen Bild maximal komprimieren.

Anbei einige meiner eigenen Bilder, die ich einreichen würde, wenn ich nicht als DOCMA-/Jury-Mitglied bereits von der Teilnahme ausgeschlossen wäre. 😉 Sehen Sie diese als Inspiration und nicht als Nachkoch-Rezept. Aber erkennen Sie die Möglichkeiten.

Ihr