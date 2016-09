Tipp: Verschlagworten in Lightroom

Selbst wenn Sie ein hervorragendes visuelles Gedächtnis haben sollten, sind Sie beim Aufstöbern von Bildern in größeren Beständen auf eine gut durchsuchbare Struktur des Lightroom-Katalogs angewiesen. Der Schlüssel dazu ist die durchdachte Vergabe von Stichwörtern. Thomas Bredenfeld zeigt Ihnen die Werkzeuge für die Verschlagwortung Ihres Archivs.

Je länger Sie fotografieren und je mehr Ihr Katalog anwächst, desto höher wird sein ideeller und bei Profis auch materieller Wert. Um diesen Wert zu nutzen, müssen Sie zielsicher den schwarzweißen Pudel vor einem blauen Haus aus dem Jahr 1998 wiederfinden, oder die Bilder eines Auto-Shootings bei der Firma XYZ in München.

Durchsuchbarkeit und eine klare inhaltliche Struktur entscheiden, ob Ihr Archiv einen Wert hat oder nur eine riesige Anhäufung von Daten ist.

Der Weg zu einem nachhaltigen und inhaltlich sytematisch gepflegten Bild­archiv führt in erster Linie über die von Lightroom gebotene Option, Bilder mit Stichwörtern („Tags“) zu beschreiben. Das kann mit verschiedenen Werkzeugen an mehreren Stellen im Programm erfolgen. Was es mit Stichwortlisten, -hierarchien, -katalogen, -sätzen und mit Synonymen auf sich hat und wie Sie Ihre Stichwörter sinnvoll anlegen, pflegen und strukturieren, erfahren Sie in dieser Ausgabe der Lightroom-Akademie.

Stichwörter mit Sprühdose

Mehrere, nicht zusammenhängende Bilder wählen Sie mit gedrückter »Strg/Befehl«-Taste aus und versehen sie dann mit einem oder mehreren Stichwörtern. Flotter geht das mit der Sprühdose (b). Im Modus »Stichwörter« können Sie nebenan im Textfeld (c) eines oder mehrere, mit Komma getrennte Stichwörter angeben und mit einem Klick auf ein Bild (a) zuweisen.

