Tipp: Holzschnitz-Mock-up

In der neuen DOCMA-Ausgabe 73 stellt Gabor Richter ein Mockup-vor, mit dem sich Text und Grafiken so präsentieren lassen, als wären sie in Holz geschnitzt. Dies erfordert nur wenige Schritte:

1. PSD-Vorlage herunterladen

Unter www.docma.info/20785 laden Sie sich die ­Photoshop-Mock-up-­Datei auf Ihren Rechner (a). Sie verspricht einen recht realistischen Gravur-­Effekt, für den Sie nicht an echten Brettern herumschnitzen müssen.

2. Eigene Inhalte einfügen

Doppelklicken Sie auf das Vorschaubild der obersten Smartobjekt-­Ebene namens „Add your image inside“ (b). Im sich anschließend öffnenden Fenster doppelklicken Sie wiederum auf das oberste Smartobjekt „Your Work Inside (Mockup by PSDDUDE)“ (c). Fügen Sie hier auf neuen Ebenen eigene grafische Elemente hinzu. Weniger glatt-digital wirkt die Gravur, wenn Sie nicht einfach scharfkantigen Text mit dem Textwerkzeug hinzufügen, sondern ihn mit einigen Unregelmäßigkeiten auf einer leeren Ebene mit schwarzer Farbe und einer raueren Pinselspitze versehen (d). Schließen und speichern Sie beide Smartobjekte, um die fertige Holzschnittmontage inklusive Gravur-Werkzeug zu erhalten.

Weitere Anwendungsbeispiele für kostenlose Mock-ups sowie viele Freeloads aus dem Netz finden Sie in der Rubrik FREELOADS in der neuen DOCMA 73 (Ausgabe 6/2016)

