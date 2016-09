Photoshop-Tipp: Fokusbereichs-Auswahl

Auswahlen und Masken anzulegen ist seit jeher eine der Königsdisziplinen in der Bildbearbeitung. Photoshop bietet zu diesem Zweck jede Menge Werkzeuge – vom scheinbar simplen Lasso-Werkzeug bis hin zu komplexen, teils sogar selbstlernenden Algorithmen, die sich in umfangreichen Bedienfeldern wiederfinden. Der Befehl »Fokusbereich« fällt in letztere Kategorie und erstellt automatisch eine Auswahl, die auf dem Kriterium der Bildschärfe basiert. Natürlich gibt es jede Menge manueller Eingriffsmöglichkeiten.

Auswahl auf Schärfebasis

Rufen Sie den Befehl über »Auswahl > Fokusbereich« auf. Die Auswahl wird auf Basis der aktiven Ebene vorgenommen. Eine Aufnahme unter Einbeziehung mehrerer Ebenen, wie es das »Schnell­auswahl-Werkzeug« ermöglicht, ist leider nicht vorgesehen. Die Parameter »In-Fokus-Bereich« und »Bildrauschenwert« (unter »­Erweitert«) werden automatisch ermittelt.

Justieren des Auswahlbereichs

Mit dem Regler »In-Fokus-Bereich« bestimmen Sie, welcher Detailinformationsgrad eines Bildes noch als Schärfe interpretiert wird. Wenn Sie den Regler nach links bewegen, lokalisieren Sie nur die allerschärfsten Bildbereiche. Je weiter Sie den Regler nach rechts schieben, desto mehr Bildbereiche werden als „scharf“ angesehen und daher ausgewählt.

