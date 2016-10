DOCMA Award 2017: SSST!

„Super Short Story Telling“ ist das Thema unseres DOCMA Awards 2017. Was genau das ist, erklärt Christoph Künne.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter – diese Weisheit des Volksmunds haben wir alle mindestens schon tausendmal gehört. Unser Kommunikationsverhalten ist seit Erfindung fotofähiger Smartphones und allgegenwärtiger sozialer Medien daran angepasst: Millionen Bilder sollen zeigen, was sonst Milliarden Wörter ausdrücken müssten. Aber, Hand aufs Herz, haben Sie mal versucht, das tatsächlich zu überprüfen? Also das mit den 1000 Wörtern pro Bild. Gar nicht so einfach. 1000 Worte sind im Deutschen etwa 8000 Zeichen, also rund zwei DOCMA-Seiten. Ganz schön viel.

Bereits im Jahr 1964 wies der legendäre Fotopionier Man Ray darauf hin, dass es nur sehr wenige Fotos gibt, die wirklich so viel Inhalt darstellen. Andersherum betrachtet wird der Zusammenhang für Bildermacher dagegen viel interessanter: Trägt nicht jeder von uns zum Beispiel Zeilen aus Songtexten mit sich durchs Leben, die vor unserem geistigen Auge detailreiche Bilder entstehen lassen? Oder einen Aphorismus, erste Sätze aus Lieblingsbüchern? Auch manches Filmzitat, das ja eigentlich schon in Bildform konsumiert wurde, bietet so viel Inspiration, dass unser ­Gehirn eine andere Version daraus erzeugt, mit Bildern, die zu Ihr­em eigenen Leben passen.

Bei diesen Überlegungen sind wir auch schon mitten drin, in der Welt der Super Short Stories, die Sie bei unserem Wettbewerb im kommenden Jahr ins Bild setzen sollen. Keine einfache Aufgabe, wie jeder weiß, der sich intensiv mit der Gestaltung von Bildern befasst hat. Mit einem einzigen Motiv eine Geschichte zu erzählen, die viele andere Menschen fesselt, ist eine Kunst.

Der DOCMA Award 2017 hat sich auf das Thema Storytelling festgelegt, weil gut erzählte Bild-Geschichten eine wichtige Herausforderung in unserer Zeit der atomisierten Medieninhalte sind. Die Geschichten, um die es bei diesem Wettbewerb geht, müssen „Super Short“ sein, also kurz und ohne viel Brimborium auf den Punkt kommen.

Die Aufgabe

Schreiben Sie eine superkurze Geschichte auf. Wenn Ihnen aus dem Stand nichts einfällt, können Sie zum Beispiel ein Zitat nutzen, wie in unseren beiden Illustrationen (unten).

Oder vielleicht einen Liedtext, der Sie schon lange begleitet. Oder eine Passage aus einem tollen Buch. Oder die wichtigsten Zeilen aus Ihrem Lieblingsgedicht. Oder einen Dialog aus einem Film, den Sie ganz anders inszenieren würden. Und dann machen Sie das Bild, das Ihre ganz persönliche Vision dieser Story erzählt: Ein Foto, eine Fotomontage, ein Zeichnung, eine 3D-Visualisierung – ganz gleich, Hauptsache das Bild liegt am Ende ­digital vor.

Denken Sie sich also eine kurze Geschichte aus, schreiben Sie sie auf und gestalten Sie anschließend daraus ein Bild. Eins das die Geschichte zeigt und sie illustriert – im Idealfall in einer klaren visuellen Sprache. Wenn Sie Ihre Sache gut machen, zeigt das Bild den entscheidenden Moment. Der ­Betrachter fragt sich dann unweigerlich: Wie ist es zu der gezeigten Situation gekommen und wie wird es wohl weitergehen?

Die Kategorien

Der DOCMA Award 2017 thematisiert die Kunst, Geschichten mit Bildern zu erzählen. Sie können bis zu fünf Stories einreichen und entscheiden durch die Selbsteinschätzung Ihres Anspruchs, mit wem Sie gemessen werden wollen, ob Sie also „Meister“, „Geselle“ oder „Lehrling“ sind.

Die Bewertung

Jede eingereichte Story besteht aus zwei Teilen: Einer maximal 300 Zeichen langen Geschichte und ihrer Umsetzung als Bild. Durch diese Kombination lässt sich gewährleisten, dass die Jury auch in jedem Fall nachvollziehen kann, ob und wie gut die erzählte Geschichte hinter dem Bild umgesetzt wurde.

Inspiration

Wer nicht sofort eine eigene Super Short Story im Kopf hat, kann sich von so genannten Bierdeckel- oder Ultrakurz­geschichten inspirieren lassen, wie man sie leicht im Internet findet. Eine große Zahl solcher Minimal-Geschichten gibt es zum Beispiel auf dem „Tiny-Tales“-Twitter-Account von Florian Meimberg. Oder man bedient sich an den Kurzmitteilungs-­Dialogen auf www.chatvongesternnacht.de.

Bitte vergessen Sie aber keinesfalls zu erwähnen, woher Ihre Inspiration ur­sprünglich kommt.

Einsendeschluss ist im Mai 2017.

Sponsoren

Ohne unsere Sponsoren wäre der DOCMA Award nicht möglich. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Firmen bedanken, die uns tatkräftig zur Seite stehen. Hauptsponsor des DOCMA Awards 2017 ist Sigma. Als weitere Sponsoren sind bisher dabei:

EIZO, Nopar International, JucyWalls und das Museum für ­Kommu­nikation Frankfurt. Zusätzliche ­Informationen zum Award finden Sie auf www.docma.info/docma-award

