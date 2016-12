Weihnachtsangebot: Zwei Fotografie-Bücher zum Preis von einem

Der Fotofeinkost Verlag bietet noch bis zum 21.12.2016 zwei Fotografiebücher von Martina Mettner im Doppelpack mit 50% Ersparnis an. Die beiden sich ergänzenden Bände „Fotopraxis mit Perspektive“ und „Fotografie mit Leidenschaft“ richten sich an jene, die fototechnisch versiert sind, aber mehr wissen möchten über die spannenden Themen jenseits von Blende und Belichtungszeit. Die Bücher im Format 21,5 x 21,5 cm sind in Leinen gebunden, mit Lesebändchen versehen und haben einen Umfang von zusammen 440 Seiten. Sie kosten im Doppelpack 39,80 €.

Fotopraxis mit Perspektive – 16 erfolgreiche Projekte und ihre Macher

Wie entstehen persönliche Projekte und wie wird man damit erfolgreich? Dazu hat Martina Mettner 16 Bildautoren befragt, die mit unterschiedlich langer Erfahrung und diversen Lebens- und Ausbildungswegen zur thematischen Fotografie kamen. Solche, die an ihrem ersten Langzeitprojekt arbeiten und einem Beruf als Manager oder Architekt nachgehen, sind ebenso vertreten, wie erfahrene und sehr bekannte Fotografen mit einer Vielzahl an internationalen Preisen und Veröffentlichungen. In einem längeren Einführungskapitel wird beschrieben, wie der Kunstkontext zur neuen Einnahme-Option wird, warum Teamwork im Trend liegt und wie wichtig „Multichannel Publishing“ heute ist.

Nach Ansicht der Autorin Martina Mettner ist „der Königsweg in der Fotografie im 21. Jahrhundert die thematische Serie oder allgemeiner ausgedrückt: Ein inhaltlich durchdachtes Fotoprojekt im Unterschied zum fototechnisch bestimmten Einzelfoto“.

Fotografie mit Leidenschaft – Vom Abbilden zum künstlerischen Ausdruck

Wie „funktioniert“ der individuelle Ausdruck in der Fotografie? Wie kann man als Freizeitfotograf, Fotojournalist oder Werbefotograf zu seiner Bildsprache finden? Ausgehend von legendären Fotografen, deren Fotobücher heute noch wegweisend sind, und Beispielen aus der zeitgenössischen Fotografie erläutert Martina Mettner in ihrem Buch praxisnah den Weg vom Knipsen zur Kunst.

Ein ganzes Kapitel widmet die Fotografie-Expertin und Autorin der Frage, wie der künstlerische Ausdruck ins Foto kommt und ein weiteres der Kunst, sein Glück in der Fotografie zu finden. Man erfährt Erhellendes über den Kunstmarkt, lernt Fotografien zu lesen und bekommt praktische Tipps, wie sich eigene freie Projekte realisieren lassen. Ausführliche Bildbesprechungen sollen dazu anregen, selbst intensiver die eigene Kamera zur Erkundung der Realität vor der Linse zu nutzen.

Zwei Fotografie-Bücher zum Preis von einem

Das Weihnachtsangebot kann direkt beim Verlag Fotofeinkost für 39,80 Euro zuzüglich 4,80 Porto (Inland) beziehungsweise 9 Euro (EU) bestellt werden.