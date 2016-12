Stockfotos

Gute Bilder und gut verkäufliche Bilder sind nicht unbedingt das Gleiche. Wie man seine Bilder so gestaltet, dass alle Regeln der Agenturfotografie eingehalten werden, und die Bilder auch noch den Anforderungen sparsamer, aber dennoch nicht bescheidener Kunden entsprechen, erklärt Robert Kneschke jetzt in der vierten, ­erweiterten Auflage seines Grundlagenwerkes zur Stockfotografie. Er beschränkt sich nicht auf Formalien, sondern liefert eine Rundum-Bedienungsanleitung für die ersten Schritte auf dem Weg vom Fotoamateur zum Microstock-Profi. Auch wenn nicht alle mit dieser speziellen Unterart der Agenturfotografie reich werden, so reicht es doch auch für viele Hobbyfotografen mit etwas Einsatz, um ihre Ausrüstung durch Fotoverkäufe gegenzufinanzieren.

Stockfotografie

Geld verdienen mit eigenen Fotos

von Robert Kneschke

Broschiert, 568 Seiten

Mitp, 2016

34,99 Euro

Unsere Kurzeinschätzung (max. 5 Punkte)

Tiefgang: 5

Lesbarkeit: 4

Bildästhetik: 3

