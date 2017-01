Scott Kelbys Sitzungen

Scott Kelbys Fotobücher verfolgen einen spannenden Ansatz: Der Autor lädt seine Leser ein, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Kelby reduziert seine Projekte dabei auf doppelseitige Darstellungen mit knappen Erklärungen. Das klingt erst einmal so, als könne man dabei nicht viel lernen. Allerdings überzeugt die Lektüre der Bücher, von denen uns hier das dritte vorliegt, vom Gegenteil. Gerade die Kurzfassung zwingt den Verfasser dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Meist zeigt er ein Making-of-Bild der Aufnahmesituation und danach das fertige Ergebnis. Dazu gibt es jeweils Infos zum Lichtaufbau, zu den Kamera-Einstellungen, zu den Vorüberlegungen und zur Nachbearbeitung. Behandelt werden die Themen Porträtfotos mit unterschiedlichen Lichtquellen, Hochzeit, Reise, Natur, Produkte. Und es gibt ein abschließendes Kapitel über spezielle Looks. Ein rundum gelungenes, kurzweiliges Buch in typischer Kelby-Manier, das gleichermaßen zur Inspiration dient, wie auch bei der Umsetzung hilft.

Foto-Sessions: Vom Making-of zum perfekten Bild

von Scott Kelby

Broschiert, 230 Seiten

dpunkt, 2014

19,95 Euro

