Natürliche Inspiration – Wann wird Fotografie zur Kunst?

Wann wird Fotografie zur Kunst? Und: Kann Naturfotografie überhaupt Kunst sein? Diesen beiden Grundfragen gehen die Autoren des Buches am Beispiel vieler ­Bilder und mit bemerkenswert kurzen Beträgen zu den vielfältigen Aspekten nach. Der eine ist leidenschaftlicher Naturfotograf, der andere Kunsthistoriker – die Kombination macht das Buch besonders und führt dazu, dass hier klassische Gemälde neben Fotos gestellt und mit ihnen verglichen werden. Ziel ist es, den Mechanismen auf die Spur zu kommen, die das einfache Foto vom Kunstwerk unterscheiden. Ein Lesevergnügen in hochwertiger Buchausstattung, von dem jeder Fotograf profitieren kann – auch wenn es ihn sonst wenig zum Fotografieren in die Natur zieht.

Inspiration Natur: Fotografie. Kunst. Praxis.

von Willi Rolfes und Martin Feltes

Gebunden, 192 Seiten

fotoforum-Verlag, 2016

29,90 Euro

Unsere Kurzeinschätzung (maximal 5 Punkte)

Tiefgang: 4

Lesbarkeit: 5

Bildästhetik: 5

