Der schönste Tag

Es ist fast ein Naturgesetz: Jeder, der ambitioniert fotografiert, wird eines Tages gefragt, ob er nicht mal die Hochzeit von Freunden ablichten kann. Kluge Menschen lehnen ab, weniger kluge sagen zu und riskieren die Freundschaft. Wer klug ist, sich aber nicht drücken mag, konsultiert im Vorfeld das neue Buch zur Hochzeitsfotografie von Nicole und Ralf Obermann. Damit ist die Gefahr gebannt, die Bilder vom schönsten Tag in zwei Leben zu versemmeln. In Obermanns Buch geht es dankenswerterweise vornehmlich nicht um die Pflicht der fotografischen Hochzeitsdisziplin, sondern um die Kür – die sogenannte Hochzeitsreportage. Kenntnisreich teilen die Autoren ihre langjährigen Erfahrungen als Hochzeitsfotografen und Hochzeitsfotografen-Trainer auf knapp 300 locker geschriebenen Seiten, die sich in 15 Kapitel plus Anhang gliedern.

Hochzeitsfotografie: Perfekte Bilder vom schönsten Tag

von Nicole und Ralf Obermann

Gebunden, 288 Seiten

dpunkt.verlag 2015

29,90 Euro

