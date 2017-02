Der Moment

Das perfekte Foto entsteht im richtigen Moment. Das wissen wir alle, aber wie fängt man diesen Moment systematisch ein? Michael Freeman hat dem Moment ein ganzes Buch gewidmet. Eines, in dem er erklärt, welche Strategien es für die drei unterschiedlichen Fotografentypen („Feuer­wehrmann“, „Baumeister“ und „Scharfschütze“) gibt, ihrem Arbeitsstil entsprechend, den perfekten Moment zum Auslösen zu treffen. An über 50 Beispielen zeigt Freeman, wie man richtig wartet, die Situation angemessen beobachtet und schließlich sein Motiv in den Kasten bekommt. Praxisnah und lesenswert für alle, die gerne mal zu früh oder zu spät auslösen – oder die sich oftmals fragen, warum auf ihren Bildern nicht das zu sehen ist, was sie beobachtet haben.

Capturing the Moment

Die Essenz der Fotografie

von Michael Freeman

Broschiert, 208 Seiten

mitp, 2015

29,99 Euro

Möchten Sie dieses Buch kaufen? Dann bestellen Sie es doch direkt über diesen Link bei Amazon und unterstützen Sie damit gleichzeitig unsere Arbeit. Weitere Bücher finden Sie hier.