Wunsch frei: Beilage für Jubiläums-DOCMA 75

Die übernächste DOCMA wird ein Jubiläums-Heft sein: Ausgabe 75. Kaum zu glauben, aber seit 16 Jahren machen wir nun schon dieses Heft für Sie. Obwohl die Händler Ende Oktober bereits auf Weihnachtsdekoration umstellen und passendes Gebäck die Regale füllt, hat der Wunsch, den wir Ihnen erfüllen möchten, mit Weihnachten nichts zu tun: Sie dürfen sich ein Thema für die Beilage des kommenden DOCMA-Jubiläumsheftes wünschen.

Sie kennen natürlich die beliebten Poster, die wir unseren Ausgaben zum zehnjährigen Bestehen und zu DOCMA 50 beigelegt hatten. Sie hängen in den Ateliers vieler Kreativer neben den Monitoren: Das erste listete alle Photoshop-Tastenkürzel für Windows und Mac auf, das zweite eine Englisch-Deutsch-Übersetzung der Programm-Befehle. Auch einen Wandkalender mit den wichtigsten Foto-Events des Jahres hatten wir schon einmal.

Während Sie als Leser gerade die neue Ausgabe 73 in den Händen halten und die Redaktion lange an Heft 74 arbeitet, machen wir uns bereits Gedanken darüber, wie wir die kommende Jubiläumsausgabe 75 besonders attraktiv gestalten können. Um die geplante Zugabe den Heften beilegen zu können, muss das, was Sie sich wünschen dürfen, natürlich etwas sehr Flaches sein (bereits ein Flachmann wäre viel zu dick, aber wir sind ja keine Drogendealer).

Also etwas Gedrucktes. Die erwähnten Info-Poster haben unsere Leser seinerzeit begeistert, also hatten wir wieder an eine solche nützliche Beilage gedacht. Ideen dafür haben wir bereits, aber vielleicht gibt es ja ein Thema, das es nicht auf unsere Liste geschafft hat und das Ihnen wichtig wäre. Oder eventuell mal was ganz anderes – ein schönes Foto von einem Sonnenuntergang am Meer oder ein Gruppenbild der Redaktion in Bademänteln. Wir sind ja für alles offen, und Papier ist bekanntlich geduldig.

Wenn Ihnen also etwas Geeignetes einfällt, schicken Sie einfach eine kurze Mail an mit dem Betreff „Beilage DOCMA 75“ und beschreiben Sie mit ein paar Worten, welches Thema Sie sich wünschen. Sie können auch einen entsprechenden Kommentar auf dieser Seite hinterlassen.

Und wenn Sie schon gerade dabei sind, Wünsche zu äußern: Wenn Sie ein Thema für ein ausführliches Tutorial vorschlagen möchten, das Ihnen wichtig ist und dem wir uns bisher noch nicht gewidmet haben – nur zu! Schließlich sind wir dazu da, Ihnen die Bildbearbeitung mit Photoshop und Lightroom einfacher zu machen, Lösungen für ungewöhnliche Probleme zu finden und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Projekte so gut und effektiv wie möglich zu realisieren.