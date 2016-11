Was ist mit Nikon los?

Nikon hat gestern nicht nur die Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, sondern auch eine Restrukturierung angekündigt. Damit zieht der Kamerahersteller mitten in einem (nun obsoleten) Dreijahresplan die Notbremse, streicht den Managern ihre Boni und will rund 1000 Mitarbeiter für einen freiwilligen vorzeitigen Ruhestand gewinnen. Was ist da los?

Nikon kann im nächsten Jahr ein Jubiläum feiern, denn 1917 wurde das Unternehmen gegründet. Von Feierlaune ist aber nichts zu spüren, wenn man die Meldungen von gestern liest. Dabei hatte Nikon einen Dreijahresplan aufgelegt, der das Unternehmen auf Wachstumskurs bringen sollte und der erst zur Hälfte absolviert ist. Nun wird er abgebrochen, weil die Geschäftsergebnisse in einem eklatanten Missverhältnis zu den Planzahlen stehen. Einen Reingewinn von 30 Milliarden Yen hatte man prognostiziert; nach den neuesten Prognosen wird Nikon das Geschäftsjahr aber mit einem Verlust von 6 Milliarden Yen abschließen.

Der Dreijahresplan hatte darauf beruht, die etablierten Geschäftsbereiche, von denen der für unsereins interessanteste Imaging-Bereich der Wichtigste ist, zu stabilisieren, und gleichzeitig in zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen wie der Medizintechnik und der Messtechnik stark zu wachsen. Beide Ziele hat Nikon verfehlt, denn der Gewinn in den Kernbereichen ging zurück, während die neuen Bereiche zwar tatsächlich ein Wachstum zeigten, aber nicht in dem Maße, in dem man sich das erhofft hatte. Vor allem die Rückgänge im Imaging-Bereich, beim Umsatz um 32% und beim Gewinn um 9% gegenüber dem Vorjahr, schlagen auf das Geschäftsergebnis durch.

Die Schuld daran ist nicht allein bei Nikon selbst zu suchen, denn die Fotoindustrie wie auch die exportorientierte japanische Industrie insgesamt leiden unter denselben Randbedingungen. Einerseits hat die Fotoindustrie weltweit zunehmend Probleme, sich gegenüber den Smartphones zu behaupten; insbesondere die Verkäufe bei den Kompaktkameras brechen ein – das gilt für Nikon, aber ebenso für alle Mitbewerber. Es bleibt nur, dieses Segment so schnell wie möglich aufzugeben und sich auf die Nischen zu beschränken, in denen man sich von den Smartphones absetzen kann. Das sind hochwertige Kompaktkameras mit großen 1-Zoll-Sensoren, Kameras mit großem Zoombereich und Actioncams. Andererseits hat die japanische Industrie unter dem starken Yen zu leiden, der ihre Produkte außerhalb Japans immer teurer macht. Großbritanniens Volksentscheid für den Brexit hat den Yen noch einmal aufgewertet und der Regierung wie der Notenbank Japans bleiben kaum noch Mittel, hier korrigierend einzugreifen.

Dass Nikon zur photokina nur seine Actioncams vorstellte, wurde in der Szene mit Kopfschütteln aufgenommen, aber diese Produktpolitik macht durchaus Sinn; Actioncams sind nach wie vor populär und da aktuell der Wechsel von Full-HD (2K) auf 4K ansteht, gibt es hier einen großen und attraktiven Markt. Auf diesem Markt sind allerdings viele Hersteller aktiv und Nikon kann kein besonderes Renommee geltend machen.

Entscheidender dürfte sein, wie sich Nikon im Segment der Systemkamera positioniert, und hier blieb der Hersteller bislang die Antwort schuldig. Bei den Spiegelreflexkameras der Marktführer Canon und Nikon hatte sich zuletzt eine gewisse Langeweile breitgemacht. Die größere Dynamik gibt es im spiegellosen Bereich, in dem Canon wie Nikon deutlich schwächer aufgestellt sind. Während aber Canon mit der EOS M5 gezeigt hatte, dass sie dieses Segment ernst nehmen, scheint das Nikon-1-System einen langsamen Tod zu sterben; aufgrund seines 1-Zoll-Sensorformats ist dieses System ohnehin ungeeignet, sich gegenüber Kleinbild-, APS-C- oder selbst Micro-FourThirds-Kameras zu behaupten. Manches spricht dafür, dass Nikon dieses System aufgibt, aber eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Im Bereich der Spiegelreflexkameras ist der Markt mittlerweile überschaubar. Canon und Nikon dominieren hier, während Ricoh/Pentax zeigt, dass die Kleinen manchmal die originelleren Lösungen anbieten. Im spiegellosen Segment dominieren dagegen Sony beim Kleinbild und Fuji bei APS-C; im Mittelformat läuft es auf einen Endkampf zwischen Fuji und Hasselblad hinaus. Wie sich Canon und Nikon zukünftig positionieren wollen, ist unklar.

Nikons Antwort besteht aktuell darin, Kosten zu reduzieren – durch Optimierungen im Fertigungsbereich, durch den Abbau von Mitarbeitern (Entlassungen sind nicht geplant; stattdessen will man ältere Arbeitnehmer für den Vorruhestand gewinnen), aber auch durch die Streichung der Boni für das Management. Wie sich das für die Kundschaft sichtbar auswirken wird, ist noch unklar; Nikon will sich auf Produkte mit großer Gewinnmarge konzentrieren, sagt aber nicht, welche das sind. Bei Nikon ebenso wie bei Canon vermisst man eine klare Strategie, wie man sich den Kameramarkt in, sagen wir, fünf oder zehn Jahren vorstellt. Es ist gut möglich, dass beide Marktführer dann eine deutlich reduzierte Rolle spielen werden.