Kein Spielkram bitte, wir sind Profis!

Professionelle Fotografie ist ein todernstes Geschäft. Deshalb müssen Kameras für Profis stets schwarz sein. Sie dürfen auch kein bewegliches Display haben – nicht dass man noch etwas so Unseriöses wie ein Selfie damit fotografiert. Aber warum ist das so?

Wirklich logisch ist das nämlich nicht. Wenn Schwarz bei Kameras so professionell wirkt, warum sind die dazugehörigen Objektive dann oft weiß? Mittelklassemodelle lassen manchmal die Wahl zwischen Schwarz und Silber und im Einsteigersegment bieten die Hersteller auch mal Kameras in Weiß oder allen Farben des Regenbogens an. Für die Spitzenmodelle dagegen ist Schwarz Pflicht.

Die Bevorzugung einer Gehäusefarbe wird gerne rationalisiert: Schwarz sei unauffälliger, Silber wirkt weniger einschüchternd und verhindert, dass sich die Kamera im prallen Sonnenlicht aufheizt … und so weiter. Letztlich ist es aber Geschmackssache. Ich habe immer schon die silbernen Versionen bevorzugt, warum auch immer.

Auch Fujis jüngst vorgestellte X-T2 gibt es nur in Schwarz, ebenso wie Fujis zweites Topmodell X-Pro2. Die darunter positionierten X-T10 und X-E2s sind auch mit silberner Oberschale zu haben und das Einsteigermodell X-A2 sogar in Weiß. Ob sich Fuji doch noch zu einer helleren Version der X-T2 durchringen kann (das Vorgängermodell X-T1 war später durch eine graphitfarbene Variante zu einem höheren Preis ergänzt worden), ist derzeit noch nicht klar. Schade eigentlich.

Immerhin bringt die X-T2 ein Ausstattungsdetail mit, das man bei den Spitzenmodellen oft vergeblich sucht: ein bewegliches Display. Mittelklassemodelle sind oft so ausgestattet, die Oberklasse jedoch nur selten. Die Nikon D5 hat ein fest eingebautes Display, während das der D500 beweglich ist. Die Displays von Canons Topmodellen EOS-1D X Mark II und 5Ds sind in das Gehäuse eingelassen, die der EOS 80D und 7D Mark II dagegen um zwei Achsen beweglich. So strikt sind allerdings nur die Marktführer. Sony gönnt den Alpha-7-Modellen ein bewegliches Display, aber schließlich wird Sony ja auch von manchen Fotografen noch immer nicht als seriöser Kamerahersteller akzeptiert. Ricoh hat für das Vollformatmodell Pentax K-1 ein vielfältig kippbares Display konstruiert und die Pentax 645Z ist sogar die einzige Mittelformatkamera mit beweglichem Display. Auch Olympus ist dem Konzept beweglicher Displays gegenüber aufgeschlossen.

Im Gegensatz zur reinen Geschmackssache der Gehäusefarbe ist ein bewegliches Display eminent praktisch. Wenn man die Kamera aus einer besonders hohen oder niedrigen Position aus einsetzt, kann ein solches Display die Bildkontrolle deutlich verbessern. Bei Spiegelreflexkameras war das früher noch kein Thema, da man ja durchweg mit dem Auge am Sucherokular fotografierte. Eine Live-View-Option gehört nun aber schon seit Jahren auch bei SLRs zum selbstverständlichen Standard, und so sollte der Einsatz des Displays als Sucherersatz bestmöglich unterstützt werden. Und wenn man das Display auch nach vorne schwenken kann und damit Selfies unter Sichtkontrolle aufgenommen werden können – warum denn nicht? Gönnen wir doch den Profis den unschuldigen Spaß, auch wenn ihre Kamera eigentlich für den Broterwerb konstruiert ist.