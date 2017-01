Fotos vom Rechner aus zu Instagram hochladen

Instagram ist eine immer noch schnell wachsende bedeutende Social-Media-Plattform. Vorgesehen ist hier eigentlich, Fotos vom Smartphone aus hochzuladen. Doch das Tippen am Handy ist etwas mühselig und wenn Sie nicht nur die mit der Handy-Kamera gemachten Bilder hochladen wollen, müssten Sie diese zunächst vom Rechner auf das Smartphone übertragen.

Einfacher geht es direkt vom Rechner aus. Eine sehr leistungsfähige Variante, die jedoch einen Onlinedienst und eine Registrierung erfordert ist http://gramblr.com/ – hier haben Sie den Vorteil die Instagram-Looks am Rechner anzuwenden, Symbole in den Bildern einfügen und unter den Bildern diskutieren zu können – und die Uploads auch zeitlich zu planen. Einige Anwender berichten jedoch von Problemen mit Hashtags. Eine Liste von Programmen für Windows oder Mac finden Sie in diesem englischen Blogeintrag.

Ich nutze ein Lightroom-Plug-in und die App Uplet

Ich möchte Ihnen hier die beiden Programme vorstellen, die ich selbst nutze (obwohl ich auf meinem eigenen Instagram-Profil derzeit eigentlich nur mit dem Handy fotografierte und bearbeitete Bilder hochlade, was ich aber wohl dieses Jahr ändern werde).

Ein Plug-in für Lightroom (PC und Mac). Diese Shareware kostet, wenn Sie sie hilfreich finden, einmalig 10 $ und ermöglicht den Upload aus Adobe Lightroom heraus. Hashtags und Bildbeschreibung geben Sie im Metadaten-Panel mit der neuen Vorgabe „LR/Instagram“ in die gleichnamigen Felder ein. Emojis werden hier leider nicht unterstützt. Das schöne: Das Bildformat spielt keine Rolle. JPEG, Raw oder ein riesiges PSD … Sie ziehen die Datei einfach in den Veröffentlichungsdienst. Fertig. Videos werden hier derzeit nicht unterstützt.

Uplet ist ein schönes, minimalistisches Programm für den Mac, mit dem Sie auch kurze Videos zu Instagram hochladen können. Ziehen Sie einfach Fotos und Videos in das Programm, beschriften Sie jedes einzeln und legen Sie seinen Beschnitt fest und laden dann alles in einem Rutsch per Klick zu Instagram hoch. Beachten sollten Sie nur, dass Instagram maximal 100 Uploads innerhalb von 24 Stunden erlaubt. 😉

Videoformate werden von Uplet automatisch konvertiert, bei Fotos darf es sich nicht um Raw-/DNG-Formate handeln, TIFF, JPEG und Co werden ebenfalls akzeptiert, nur PSD wohl nicht. Gerade für den schnellen Upload zu Instagram, ohne erst Lightroom bemühen zu müssen, und für Videos finde ich die App super, da sie ohne jeden unnötigen Schnickschnack daherkommt.

Frohes instgrammen wünscht Ihnen Olaf Giermann. Sie wissen ja: Sie haben etwas nicht getan oder gegessen, bevor es nicht auf Instagram zu sehen ist. 😉