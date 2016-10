Apple hat die neuen Modelle der 16. Generation ihrer Macbook Pro-Reihe vorgestellt. Mit einem altbekannten Prozessor, magerem Performance-Zuwachs, radikal zusammen gestrichenen Schnittstellen und – ganz revolutionär – einem streifenförmigen, „Touch Bar“ benannten OLED-Subdisplay. Es ist eine Schande!

Ein Blick zurück

Um die web-weite Verärgerung nachvollziehen zu können, muss man wissen: Das Macbook Pro ist nicht irgendein Rechner. Es gilt seit rund 10 Jahren als die technologische Speerspitze unter den Notebooks. Deswegen – und natürlich wegen des zeitlosen Designs in bester Verarbeitungsqualität – hat es sich zum Lieblingswerkzeug vieler Kreativer und anderer Power-User entwickelt. Selbst solcher, die darauf Windows laufen lassen. Macbook Pro-Käufer der alten Schule schätzten es, einen unauffälligen Hochleistungscomputer im XL-Zeitschriftenformat mit sich herumtragen zu können und zahlten – für eine vollausgebaute Version – auch gerne mal rund 4.000 Euro .

Für diesen finanziellen Einsatz war man bis 2013 mit einem Macbook Pro immer ganz vorne. Doch seither hatten die Neuerungen fast nur noch kosmetischen Charakter: Ein paar Prozent mehr Leistung hier, etwas mehr Speicher da, ein neues Trackpad, und beim Spitzenmodell eine bessere Grafikkarte. Nichts also, was die Besitzer eines funktionsfähigen Pro-Geräts vom Neukauf überzeugen konnte. Entsprechend hoch waren die Erwartungen als Apple seine Gemeinde am vergangenen Donnerstag zum Macbook Pro Verkündungs-Gottesdienst rief.

Lösungen, für die es keine Probleme gibt

Die revolutionären Neuerungen ist nicht etwa ein neuer, höllisch schneller Prozessor, ein 4K-Display, ein eingebauter Farbkalibrator, oder zumindest ein Display, das man (wie beim Microsofts Surface Book) abnehmen und als Grafiktablett oder gleich als Tablet-Computer nutzen kann.



Nein, Apple ersetzt die Funktionstasten durch einen OLED-Display-Streifen mit dem klangvollen Namen „Touch Bar“. Der„virtualisiert“ in Zukunft die F-Tasten mitsamt der Escape-Taste. Außerdem kann man in Zukunft von jeder Applikation aus steuern, welche Funktionen des Streifen-Display anzeigen soll.

Vielleicht fehlt es mir an Fantasie, aber ich kann mir nicht vorstellen, welche Funktionen ich dorthin „mappen“ sollte. Und außerdem kann ich mir nicht vorstellen, wie ich, als jemand, der viele Programme gleichzeitig geöffnet hat, alle diese von Anwendung zu Anwendung wechselnden Short-Cut-Zusatzfunktionen in einen sinnvollen Workflow einbinden soll.

Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist so ein OLED-Streifen, der beim Wischen und Drücken nicht exakt so funktioniert, wie ich es gerne hätte.

Probleme, deren Lösungen ausgebaut wurden

Apple ist nicht nur bekannt für revolutionäre Neuerungen, sondern auch für radikale Brüche. In diesem Sinne haben die Entwickler hier ganze Arbeit geleistet: Es gibt keine USB 3-Anschlüsse mehr, der HDMI-Zugang fehlt, man muss auf einen SD-Kartenslot verzichten – und dann haben sie auch noch den ultrapraktischen MagSafe-Stromanschluss eingespart. Als Ersatz gibt es vier USB-C-Anschlüsse. Für ältere Zusatzgeräte wie Firewire- und Thunderbold-Festplatten, CD-Laufwerke, USB-Hubs oder externe Displays muss man jetzt jeweils passende Adapter kaufen.

Macbook Pro = Adapter, Adapter, Adapter!

USB Typ C ist ein Tausendsassa, viel mehr als nur ein Anschluss: USB-C ist eine Schnittstelle. Stromspendend und -empfangend, bis zu 40 Gigabit schnell, geeignet als Monitorverbindung für bis zu zwei 4K-Displays, unterstützt es zudem noch eine Reihe von Transfer-Protokollen.

Eine großartige Lösung für die Zukunft – fraglos. Aber sie hat einen entscheidenden Nachteil für Anwender, die auch eine Vergangenheit haben: Alle Geräte mit Anschlüssen außer USB-C selbst und dem neuen Thunderbolt 3 brauchen Adapter oder neue Kabel. Man muss also Adapter für USB 1, 2 und 3-Kabel nachrüsten. Auch braucht man Adapter für die Thunderbold-Versionen 1 und 2. Gleiches gilt für Netzwerkkabel und FireWire-Geräte. OK, solche Adapter brauchte man auch bereits beim alten Macbook Pro, aber auch die wollen jetzt erneuert werden.

Mancher hat schon auf die harte Tour gelernt, dass nicht alle Adapter gleich gut funktionieren. Vor allem ist es ärgerlich, dass sich nicht alle Peripherie-Geräte so mir nichts, dir nichts per Adapter anschließen lassen wollen.

Ist das Macbook so überhaupt noch „Pro“?

„Pro“-fessionelle Macbook-Anwender erwarten (neben einer soliden Verarbeitung) von ihren Geräten vor allem drei Dinge: den maximalen Mix aus Geschwindigkeit und langer Batterielaufzeit, bestmögliche mobile Grafik und maximale Flexibilität verbunden mit größtmöglicher Funktionalität unterwegs. Nur, weil das Macbook Pro mit einen älteren Prozessor auskommen muss, ist es natürlich nicht wirklich langsam. Auch die lange Batterielaufzeit ist ziemlich konkurrenzlos. Das Display hat wahrscheinlich gewonnen – nicht bei der Auflösung, doch der Farbraum soll größer sein.

Gelitten haben indes Flexibilität und Funktionalität. Vorhandene externe Geräte kann man nur noch per Adapter anschließen. Unproduktive Gimmicks wie eine Touch Bar behindern den Workflow. Fluchen werden ganz besonders Fotografen, die ihre Karten gerne im schnellen SD-Slot ausgelesen haben. Sie müssen nun mit einem externen USB-C Kartenleser arbeiten oder die Kamera mit einem USB-C kompatiblem Kabel direkt anschließen.

Aber immerhin der Preis ist noch „Pro“. Eigentlich sogar „Super-Pro“, denn in der Maximalausstattung kostet das das neue Macbook Pro 15“ Late 2016 fast genau 5000 Euro.

Warum baut Apple keine neuen Produkte,

bei denen der Kunde im Fokus steht

– und nicht nur die Gewinnmaximierung?

Ähnlich wie bei der Vorstellung des neuen iPhone 7 gab es auch beim Macbook Pro wieder alten Wein in neuen Schläuchen. Das wirklich Neue ist nur die Einsparung von Schnittstellen.

Vielleicht ist es ja eine neue Realität, dass die gefühlt ewige Beschleunigung mangels revolutionärer Entwicklungen ins Stocken gerät. Mit ein wenig Umdenken könnte man das jedoch für die Endanwender als echten Vorzug nutzen: Wie wäre es etwa, wenn man den ewig wachsenden Ressourcenhunger der Betriebsysteme durch eine optimierte Programmierung verringern würde? Dann gäbe es zwar weniger optische Spielereien, dafür aber mit jedem Systemupdate mehr Performance? Oder wäre so eine Idee etwa viel zu nachhaltig? Munter bleiben!