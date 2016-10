Ersteindruck des iPhone-7-Plus-„Portät“modus

Ja, Sie haben richtig gelesen, Apple nennt seinen neuen Modus für die iPhone 7 Plus-Kamera „Portät“. Natürlich ist es nur ein Tippfehler – und Apple bezeichnet diesen kürzlich per Update zu iOS 10.1 hinzugefügten Modus selbst noch als Beta-Version. Nun gut. Was können Sie also von diesem Modus erwarten? Erzeugen Sie nun Fotos mit geringer Schärfentiefe auf dem Niveau von Spiegelreflexkameras und teuren Objektiven, wie es Apple bei der Vorstellung dieser Funktion suggerierte?

Um es kurz zu machen: Nein.

Die Funktionsweise

Das iPhone nutzt den Versatz zwischen den zwei verbauten Kameras (mehr Infos dazu finden Sie in meinem Blogbeitrag vom 1.10.2016), um für das Bild Tiefeninformationen abzuleiten anhand der das Bild selektiv weichgezeichnet werden kann. Dieses Maskierung funktioniert nur in einem bestimmten Entfernungsbereich (ca. 1 bis knapp unter 3 m) die Kamera weist Sie beim Fotografieren darauf hin und aktiviert den Modus nur, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Gespeichert wird sowohl die unbearbeitete als auch die Version mit der Weichzeichnung, was den Vergleich und die Beurteilung des Effekts erleichtert. Natürlich eignet sich dieser Kamera-Modus nicht nur für Porträtaufnahmen.

Der Effekt

Wie erwartet handelt es sich hier um eine einfache Gaußsche Weichzeichnung. Erwarten Sie also kein schönes Bokeh mit aufgespreizten Lichtern, sondern einfach nur einen digitalen Weichzeichnungseffekt – der aber zugegebenermaßen den Bildern eine nicht mehr ganz so digitale Anmutung verleihen kann, wenn man denn nicht zu genau hinguckt. An auffälligen Kontrastkanten entdeckt man nämlich genau die vom Gaußschen Weichzeichner bekannten Halos, also Überstrahlungseffekte.

Interessant ist der Einsatz bei komplizierteren Detailebene, wie hier den Blättern. Stellen Sie sich vor, Sie müssten die hierzu notwendige Maske in Photoshop selbst erzeugen.

Vorläufiges Fazit

Nette Idee, nette Dreingabe, aber in der derzeitigen Form kein Must-have. Mal sehen wie das Ganze in der finalen Version aussieht.

Was ich viel interessanter fände: Wenn das Smartphone die Tiefenmap als Kanal speichern könnte. Denn dann ließe sich diese in Photoshop nutzen, um deutlich schönere und realistischere Bokeh-Effekte anzuwenden ohne selbst die je nach Motiv sehr aufwendigen Masken selbst anlegen zu müssen. Das wäre doch mal was!

Beste Grüße,

Olaf