Drei DOCMA ePaper Angebote zwischen den Jahren

Sparfüchse aufgepasst – für die Zeit zwischen den Jahren gibt es drei große DOCMA ePaper-Sammlungen bei uns im Webshop zum Schnäppchenpreis. Wer also die besinnliche Zeit bis Anfang Januar noch zur Aufstockung seines/ihres Photoshop- und Lightroom-Knowhows nutzen will, sollte sich die Angebote ganz genau ansehen.

DOCMA ePaper Angebot I

2.200 Seiten: Die Photoshop-Enzyklopädie für 19,99 € (statt 107,80 €)

Dieses Angebot tut Doc Baumann richtig weh, denn das PDF der kompletten 22 Bände der Photoshop-Enzyklopädie mit über 2200 Seiten soll für nur 14,99 Euro an Sie gehen. Da hat er nun so viel Arbeit investiert – und dann ein solcher Spottpreis!

Die 22 Bände haben in Buchform mal über 320 Euro gekostet. Und heute brauchen Sie nur noch weniger als 10% dieser Summe zahlen, obwohl Doc Baumann an seinen Bänden dieser Reihe rund ein Jahr lang gearbeitet hatte, und sein Kollege Christoph Künne noch einmal dieselbe Zeit. Er gönnt es Ihnen ja von Herzen – aber als Autor tut’s doch weh, einen solchen Preis zu sehen.

Im Schnelldurchgang: Jeder Band hat rund 120 Seiten, behandelt ein einziges Thema, beginnt bei Null und endet auf Profi-Niveau. Eine bessere Basis zum Erlernen und Anwenden von Photoshop gibt es nicht. Die Themen: Auswählen, Farbkorrektur, Schärfen und Weichzeichnen, Digitale Negative und Camera Raw, Perspektive, Porträtretusche, Montagen, Ebenen, Masken und Kanäle, Bilder verwalten, Malen und Zeichnen, Schwarzweiß-Labor, Freistellen, Retuschieren, Ebeneneffekte, Bilder fürs Internet, Text und Typo, Entwickeln und Automatisieren, Verzerren, Bilder drucken und Farbmanagement für Fotografen.

Dazu gibt es interaktive Links zwischen den Bänden und Suchfunktionen, außerdem sind alle Arbeitsmaterialien enthalten. Seit dem Erscheinen der Reihe ist zwar einige Zeit vergangen, aber alle vorgestellten Basistechniken sind nach wie vor gültig und verfügbar, und wurden von neueren Photoshop-Versionen in der Regel nur mehr oder weniger erweitert. Selbst wenn Sie nur einen einzigen Band der Reihe wirklich brauchen würden, weil Sie sonst schon alles wissen, zahlen Sie nicht mehr als damals in Buchform … und kriegen die anderen 21 Bände gratis dazu.

DOCMA-ePaper Angebot II

30 aktuelle Photoshop-Premium-Tutorials für 49,99 € statt 89,70 €

30 ausführliche ePapers – die PHOTOSHOP Workshop-Pakete 1.0, 2.0 und 3.0 zum Zum Sonderpreis. Hier die Themen im Überblick:

Malen mit Photoshop Photoshop-Anwender lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Die, die zeichnen können, und solche, die fest davon überzeugt sind, dafür keinerlei Begabung zu besitzen. Also dachten wir uns, es wäre an der Zeit, die zweite Gruppe vom Gegenteil zu überzeugen, und behaupten: Jeder kann zeichnen ! | Uli Staiger | PremiumWorkshop aus DOCMA 41 | 12 Seiten | PWS-041

Kreative RAW-Entwicklung Christoph Künne | Raw-Dateien erhalten nicht nur die beste Bildqualität, die Ihre Kamera liefern kann. Sie lassen sich außerdem ideal für kreative Zwecke nutzen | PremiumWorkshop aus DOCMA 42 | 12 Seiten | PWS-042

Das Pfad-Einmaleins Uli Staiger und Doc Baumann | Mit Pfaden lassen sich nicht nur komplizierte Formen auf einfache Art und Weise freistellen oder Vektorgrafiken erzeugen, sondern man kann mit ihrer Hilfe auch fehlende Bildteile generieren und sogar malen! | PremiumWorkshop aus DOCMA 43 | 20 Seiten | PWS-043

Perfekte Bildqualität Christoph Künne | Von der RAW-Entwicklung über das Ausarbeiten in Photoshop bis zur Ausgabe im Druck oder der Präsentation auf digitalen Medien | PremiumWorkshop aus DOCMA 44 | 12 Seiten | PWS-044

Freistellen Olaf Giermann | Freistellen ist das A und O in der digitalen Bildbearbeitung. In diesem Workshop lernen Sie die grundlegenden Konzepte und Denkweisen dazu kennen | PremiumWorkshop aus DOCMA 45 | 14 Seiten | PWS-04

Photoshop CS6 – die neuen Funktionen Doc Baumann, Christoph Künne und Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 46 | 18 Seiten | PWS-046

Colorkey Eine der am häufigsten gestellten Fragen an Bildbearbeiter ist, wie man ein Schwarzweiß-Bild erstellt, in dem einzelne Objekte noch farbig sind. Olaf Giermann zeigt Ihnen die Möglichkeiten | PremiumWorkshop aus DOCMA 47 | 12 Seiten | PWS-047

Keine Panik Olaf Giermann | In diesem Workshop haben wir für Sie einige häufig auftretende Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten zusammengetragen | PremiumWorkshop aus DOCMA 48 | 12 Seiten | PWS-048

300 RAW/h Christoph Künne | Das DOCMA High-Speed-Raw-Entwicklungssystem PremiumWorkshop aus DOCMA 49 | 16 Seiten | PWS-049

Texturen Olaf Giermann, Doc Baumann | Lernen Sie die Möglichkeiten kennen, Bilder oder Objekte in diesen Bildern mit einer Oberflächenstruktur zu versehen | PremiumWorkshop aus DOCMA 50 | 18 Seiten | PWS-050

Luminanzmasken Mit komplexeren Luminanzmasken können Sie eng umgrenzte Tonwertbereiche präzise auswählen und in Helligkeit, Kontrast und Farbe optimieren. | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 51 | 14 Seiten | PWS051

Bodyforming Dieses „Bodyforming“ ist dank Fotografie und neuen Photoshop-Werkzeugen so einfach wie noch nie zuvor | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 52 | 12 Seiten | PWS052

Adobe Creative Cloud Alles zu den neuen Features von Photoshop CC (v14) und Lightroom 5 | Olaf Giermann & Christoph Künne | PremiumWorkshop aus DOCMA 53 | 14 Seiten | PWS053

Hautretusche Wenn selbst ein Bildbearbeitungslaie an einem Porträtfoto den zu heftigen Einsatz von Photoshop kritisiert, dann liegt das regelmäßig an der weichgespülten Haut und an der Entfernung jeglicher Charaktermerkmale. Lernen Sie unter anderem Tricks, um genau das zu vermeiden. | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 54 | 12 Seiten |PWS054

Typo-Bilder In der Mode- und Fashion-Fotografie wird er vor allem zweidimensional eingesetzt, für Illustration und Werbung gern auch dreidimensional als Bestandteil des Bildes: Text. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie Typographie und Fotografie kombinieren können und welche Photoshop-Tricks Sie dafür kennen müssen. | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 55 | 12 Seiten | PWS055

Highspeed-Korrekturen im Lab-Modus Der Lab-Modus zerlegt ein Bild in die beiden Komponenten Helligkeit und Farbe. Das ermöglicht auf sehr einfache Weise eine Reihe von Bildkorrekturen, die in RGB deutlich mehr Zeit und Vorwissen erfordern | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 56 | 11 Seiten | PWS056

Details und Schärfe Olaf Giermann zeigt Ihnen in diesem Workshop, was man mit digitalen Werkzeugen in dieser Hinsicht aus Fotos herausholen kann – und was nicht. | PremiumWorkshop aus DOCMA 57 | 12 Seiten | PWS05d

Pinsel-Power Lernen Sie, das Potential von Photoshops Pinsel-Werkzeug für kreative Zwecke oder vermeintlich komplizierte Freisteller auszuschöpfen.| PremiumWorkshop aus DOCMA 58 | 11 Seiten | PWS058

Bildkontrast | Lernen Sie, den Kontrast zu verstehen, zu korrigieren und gezielt für Effekte einzusetzen | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 59 | 11 Seiten | PWS059

Unschärfe gezielt einsetzen Lernen Sie, Bokeh- und Bewegungsweichzeichnungs-Effekte zu erzeugen und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, ohne sich an optische Gesetzmäßigkeiten zu halten | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 60 | 11 Seiten | PWS060

Perspektive im Griff Lernen Sie alles über die Perspektive, um bestimmte Bildwirkungen zu erzielen oder perspektivisch korrekte Fotomontagen zu erstellen | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 61 | 13 Seiten | PWS061

Monochromie Lernen Sie, beeindruckende Schwarzweiß-Bilder zu kreieren, monochrome Bildlooks zu erzeugen und Farbe dabei effektvoll einzusetzen.| Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 62 | 11 Seiten | PWS062

Objekte inszenieren Lernen Sie, typische Bildstile der Produktwerbung umzusetzen und dabei 3D-Objekte und Fotografie miteinander zu verbinden. | Olaf Giermann | PremiumWorkshop aus DOCMA 63 | 11 Seiten | PWS063

Comic-Stile Auch wenn Sie kein Comic-Zeichner sind, können Sie auf der Basis von Fotos mit Hilfe von Photoshop Ihre eigenen Comic-Bilder gestalten. | Olaf Giermann | Premium Workshop aus DOCMA 64 | 11 Seiten | PWS064

Die besten Profi-Rezepte Mit unseren ausführlichen Rezepten zum Nachmachen und den online bereitgestellten Photoshop-Aktionen setzen Sie Ebenentechniken wie die Profis ein. | Olaf Giermann | Premium Workshop aus DOCMA 65 | 13 Seiten | PWS065

Geheimwaffe Stapelmodus Stapelmodi sind vielen Anwendern noch wenig vertraut. Erfahren Sie, was damit möglich ist und wie Sie diese Photoshop-Funktion effektiv einsetzen. | Olaf Giermann | Premium Workshop aus DOCMA 66 | 13 Seiten | PWS066

Hintergrundtausch im Handumdrehen Lernen Sie, Bildhintergründe mit passenden Fotos, „Quick-Composing“ und neuen Freistelltricks in wenigen Minuten zu ersetzen. | Olaf Giermann | Premium Workshop aus DOCMA 67 | 11 Seiten | PWS067

Haarige Angelegenheiten Lernen Sie, mit Photoshop fehlende Haare zu ergänzen und zu formen, Haare zu malen, statt freizustellen, und Frisuren umzufärben | Olaf Giermann | Premium Workshop aus DOCMA 68 | 11 Seiten | PWS068

The High Five – Die 5 Bausteine der Bildoptimierung Mit dem 5-Stufen-Plan zur Fotooptimierung reduzieren Sie Bild- und Abbildungsfehler, sorgen für korrekte Farben, optimieren den Kontrast, schärfen das Bild und fügen zu guter Letzt gegebenenfalls eine Reihe von Effekten hinzu. | Olaf Giermann | Premium Workshop aus DOCMA 69 | 11 Seiten | PWS069

Licht malen Digitales Licht: Wie Sie Fotos eindrucksvoll nachbeleuchten | PremiumWorkshop aus DOCMA 70 | 11 Seiten PWS070

DOCMA-ePaper Angebot III

5.600 Seiten – Das DOCMA-Archiv mit den Ausgaben 1-50 für 39,99 € (statt 149,00 €)

Die meisten Zeitschriften sind nach wenigen Jahren wieder weg vom Fenster. DOCMA ist dank seiner hohen Qualität und Kompetenz inzwischen seit rund 15 Jahren erhältlich. Das Tolle im Rückblick: Fast alles, was wir in diesen Jahren vorgestellt haben, ist im Prinzip noch heute gültig, wenn auch manches einfacher geworden ist. Mit einem Wort: 5832 Seiten geballtes Photoshop-Wissen zu einem geradezu lächerlichen Heft-Preis von 80 Cent.

