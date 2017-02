DOCMA Jubiläumsheft 75 versandkostenfrei: Jetzt schnell vorbestellen!

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA-Ausgabe, das DOCMA Jubiläumsheft 75, versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur bis zum Erstverkaufstag des Heftes am nächsten Mittwoch, den 8. Februar 2017. Abonnenten in Deutschland sollten die Ausgabe an diesem Wochenende im Briefkasten finden, DOCMAtiker in Österreich und der Schweiz Anfang der kommenden Woche. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 8.2.2016 in seiner DOCMA-App.

Alle, die die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können hier ein Heft gratis bestellen.



DOCMA Jubiläumsheft 75: Die Highlights des Heftes

DOCMA-DOSSIER: Hautretusche Lernen Sie die aktuell besten Hautretusche-Techniken kennen, mit denen Sie Ihre Porträt-Fotos wunschgemäß optimieren können. DOCMA-Akademie: Lightroom – Farbkorrekturen Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Farben Ihrer Bilder mit den Werkzeugen von Lightroom bearbeiten. Kamera fernsteuern Steuern Sie Ihre Kamera mit Lightroom und überprüfen Sie die Bilder am Computer-Monitor | Was können die Fernsteuerungs-Apps der großen Kamerahersteller? Setzen Sie Ihr Auto in Szene Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Alltagsfoto in ein werbetaugliches, idealisiertes Bild verwandeln. DOCMA Award 2017: Vom visuellen Geschichten-Erzählen Laura Zalenga zeigt an vier Märchen, wie man komplexe Geschichten jeweils mit nur einem Bild erzählt. Photokina-Superhelden Bei der Superhero-Challenge setzte Laura Helena Rubahn Ironman als Beschützer in Szene.