DOCMA auf der Photokina 2016

In diesem Jahr ist die DOCMA-Redaktion auf der Photokina auf der Eizo-Bühne aktiv. In Halle 4.1 am Stand J11/K14 hält Chefredakteur Christoph Künne vier Vorträge zum Thema »Edit Reality – Schnelle Bildbearbeitung«.

Die Termine

20.09. Dienstag, 14:30 – 15:00

22.09. Donnerstag, 14:30 – 15:00

23.09. Freitag, 14:30 – 15:00

24.09. Samstag, 11:00 – 11:30

Das gesamte Vortragsprogramm der Eizo-Bühne finden Sie hier als PDF-Datei.

Weitere Infos zu den Referenten gibt es hier.

Gratis-DOCMA für alle Vortragsbesucher