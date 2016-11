DOCMA Adventskalender, Tag 1

DOCMA-Adventskalender 2016

Weihnachten steht vor der Tür, draußen wird es langsam kälter, die Tage kürzer – genau die richtige Zeit sich mit der Bildbearbeitung zu beschäftigen. Aus diesem Grunde haben wir einen docmatischen Weihnachtskalender für Sie zusammengestellt. Jeden Tag finden Sie „hinter jedem Türchen“ interessante Inhalte aus dem Heft – entweder gratis oder zum X-Mas-Spezial-Preis. Lassen Sie sich überraschen. Aber Achtung: Jedes Türchen öffnet sich nur für einen Tag. 😉

Tag 1: Shooting Moto-X

In diesem Artikel erhalten Sie einen Einblick in die Entstehung des Motocross-Bildes von Ralf Mack. Melden Sie sich an und laden Sie sich das sechsseitige PDF hier herunter.

Eine schöne Adventszeit und immer eine Handbreit Grafiktablett unter dem Stift, wünscht Ihnen