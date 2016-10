Darf Fotografie alles?

Der Red Bull Illume Photo Contest ist vorüber und das Gewinnerfoto steht fest. Ein Biker steht in einer herbstlichen Szene auf dem Vorderrad auf einer idyllischen Brücke. Wirklich schön und eindrucksvoll. Glückwunsch zum Sieg.

Was aber vielleicht die meisten Betrachter (vor allem international) nicht wissen: Das Foto wurde im Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau fotografiert; auf der 1860 errichteten, sehr dekorativen Rakotzbrücke („Teufelsbrücke“). Und diese Brücke unterliegt seit Jahren dem Denkmalschutz und darf nicht betreten werden.

Wieviele Überfahrten und Fotos braucht man wohl, um dieses eine perfekte Foto zu erhalten? Ist der Denkmalschutz völlig egal?

So schön ich das Foto finde, so empörend ist es meiner Meinung nach, den Schutz von Sehenswürdigkeiten einfach zu ignorieren beziehungsweise wie in diesem Fall mit einem Fahrrad zu malträtieren.

Darf denn ein Fotograf einfach alles machen, was er will, nur um das perfekte Foto für einen Wettbewerb einzureichen? Ich finde nicht. Aber es interesssiert heutzutage niemanden.

Stattdessen geht es gar nicht um das Bild, sondern dass es „authentisch“ ist. So steht es auch in den Regeln. Jedenfalls hätte man mit einer Fotomontage das gleiche Ergebnis erzielen können, ohne der Brücke zu schaden. Aber dann wäre ja die Fotografenehre gekränkt gewesen, und die zählt ja bekanntlich (es gibt genügend Beispiele, wie zum Beispiel die verrückten Wolkenkratzer-Kletterer, die am Rande des Abgrunds Selfies machen) mehr als der Schutz von Leben, Bausubstanz und das Achten fremden Eigentums … Also lieber für das beste Foto „über Leichen“ gehen als eine Fotomontage zu bemühen, um eine bestimmte Vision umzusetzen?

Ehrlich. Ich verstehe das nicht.

Wie sehen Sie das?