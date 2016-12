Türchen 21: DOCMA 1 bis 50 als PDF für sagenhafte 24,99 €

Heute stellt Ihnen Doc Baumann ein echtes Super-Schnäppchen vor: die kompletten DOCMA-Ausgaben 1 bis 50, also knapp 6.000 Seiten, zum Spottpreis von nur 24,99 Euro – aber natürlich nur heute.

Die meisten Zeitschriften sind nach wenigen Jahren wieder weg vom Fenster. DOCMA ist dank seiner hohen Qualität und Kompetenz inzwischen seit mehr als 15 Jahren erhältlich. Aber wie hat das damals mal angefangen (2002, als das Heft noch „Doc Baumanns Magazin für digitale Bildbearbeitung“ hieß)? Welche Möglichkeiten bot Photoshop schon in jenen Jahren und was konnte man bereits mit – von heute aus betrachtet – eingeschränkten Möglichkeiten realisieren? Das Tolle im Rückblick: Fast alles, was wir in diesen Jahren vorgestellt haben, ist im Prinzip noch heute gültig, wenn auch manches einfacher geworden ist.

Interessant zu sehen: Wie haben sich in diesen Jahren die Bildbearbeitungsstile und -methoden verändert (oder auch nicht)? Welche Projekte von Bildbearbeitern und Bildbearbeiterinnen haben wir zwischen 2002 und 2013 präsentiert? Und welche Werke der Sieger des DOCMA-Awards? Gab es schon damals Montagen in Anzeigen und Medien, die gravierende Bildfehler enthielten? (Um die traurige Antwort vorwegzunehmen: Ja, da hat sich leider wenig verändert.)

Mit einem Wort: 5832 Seiten geballtes Photoshop-Wissen zu einem geradezu lächerlichen Heft-Preis von 50 Cent. Nur heute unter diesem Link.

DOCMA-Adventskalender 2016

Weihnachten steht vor der Tür, draußen wird es langsam kälter, die Tage kürzer – genau die richtige Zeit sich mit der Bildbearbeitung zu beschäftigen. Aus diesem Grunde haben wir einen docmatischen Weihnachtskalender für Sie zusammengestellt. Jeden Tag finden Sie „hinter jedem Türchen“ interessante Inhalte aus dem Heft – entweder gratis oder zum X-Mas-Spezial-Preis. Lassen Sie sich überraschen. Aber Achtung: Jedes Türchen öffnet sich nur für einen Tag.

Tägliches Reinschauen lohnt sich also.