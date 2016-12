Türchen 15: ePaper von DOCMA 63 für nur 3,99 €

Heute beschreibt Ihnen Doc Baumann, was Sie im ePaper von DOCMA 63 finden, das Sie heute für lediglich 3,99 Euro erwerben können.

Objektaufnahmen sind langweilig. Stimmt nicht! Ob Sie nur etwas über Ebay verkaufen wollen oder für einen anspruchsvollen Katalog fotografieren – das Inszenieren von Objekten ist eine wichtige Kompetenz, die man lernen kann. Unser Fokus-Tutorial weist den Weg. Außerdem erfahren Sie in diesem Heft, wie Sie ein Filmplakat in Stil der 30er Jahre gesdtalten, wie man Landschaftsfotos anlegt, Ersatzschatten für einmontierte Objekte erzeugt, in Lightroom mit Helligkeit und Kontrast umgeht, den Verflüssigen-Filter optimal einsetzt, Porträtfotos und -zeichnungen kombiniert, was Datenblätter von Blitzgeräten nicht verraten und und und. Das komplette Inhaltsverzeichnis und den Link zum Kauf für nur 3,99 € finden Sie hier.

DOCMA-Adventskalender 2016

Weihnachten steht vor der Tür, draußen wird es langsam kälter, die Tage kürzer – genau die richtige Zeit sich mit der Bildbearbeitung zu beschäftigen. Aus diesem Grunde haben wir einen docmatischen Weihnachtskalender für Sie zusammengestellt. Jeden Tag finden Sie „hinter jedem Türchen“ interessante Inhalte aus dem Heft – entweder gratis oder zum X-Mas-Spezial-Preis. Lassen Sie sich überraschen. Aber Achtung: Jedes Türchen öffnet sich nur für einen Tag.

Tägliches Reinschauen lohnt sich also.