Adventskalender Tag 5: Geheimnis Kanalmixer

Der Kanalmixer – eines der ältesten Werkzeuge in Photoshop – war seit jeher das Mittel der Wahl für anspruchsvolle Schwarzweiß-Umsetzungen. Heute ist er für viele Anwender eine Art „Unbekanntes Wesen“, das mit der Einführung der deutlich intuitiveren Schwarzweiß-Korrektur in Photoshop CS3 an Boden verloren hat. „Zu Recht?“, fragt Olaf Giermann in diesem Artikel, der für registrierte DOCMAtiker kostenlos ist und zeigt gleichzeitig, was man mit dem Werkzeug so anstellen kann.

DOCMA-Adventskalender 2016

Weihnachten steht vor der Tür, draußen wird es langsam kälter, die Tage kürzer – genau die richtige Zeit sich mit der Bildbearbeitung zu beschäftigen. Aus diesem Grunde haben wir einen docmatischen Weihnachtskalender für Sie zusammengestellt. Jeden Tag finden Sie „hinter jedem Türchen“ interessante Inhalte aus dem Heft – entweder gratis oder zum X-Mas-Spezial-Preis. Lassen Sie sich überraschen. Aber Achtung: Jedes Türchen öffnet sich nur für einen Tag.