Adventskalender Tag 19: Geheimwaffe Stapelmodus

Seine ganze Power entfaltet der Stapelmodus zusammen mit gezielt für diese Anwendung fotografierten Serienfotos. Was damit an kreativen Bildergebnissen möglich ist und wie Sie dabei effizient vorgehen, erfahren Sie in diesem Premium-Workshop. Nur heute für 1,99 Euro (statt 2,99) Sie können Rauschen reduzieren und Langzeitbelichtungen simulieren, ganze Plätze und Straßen leerfegen, weil aus den einzelnen Fotos wie von Zauberhand bewegte Objekte wie etwa Spaziergänger oder Fahrzeuge aus dem Bild verschwinden, Mehrfachbelichtungen erzeugen, und sogar die physische Auflösung von Bildern erhöhen.

Inhalt

Einleitung

Überblick

Grundlagen des Stapelns

Rauschen reduzieren und Langzeitbelichtungen simulieren

Mehrfachbelichtungen und Superresolution

Advanced Dynamic Range Increase

