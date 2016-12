Adventskalender Tag 17: Wasser freistellen

Einmal wie Moses das Wasser teilen, das wäre was! Für den Anfang muss es ja nicht gleich das Rote Meer sein – indem Sie Wasserspritzer vor ihrem Hintergrund freistellen und in drei Ebenen aufteilen, gewinnen Sie ein vielfältig nutzbares Ausgangsmaterial für feuchte Montagen, bei denen das Studio trocken bleibt. Andreas Schieler erklärt registrierten DOCMAtikern gratis in diesem Artikel wie das funktioniert.

DOCMA-Adventskalender 2016

Weihnachten steht vor der Tür, draußen wird es langsam kälter, die Tage kürzer – genau die richtige Zeit sich mit der Bildbearbeitung zu beschäftigen. Aus diesem Grunde haben wir einen docmatischen Weihnachtskalender für Sie zusammengestellt. Jeden Tag finden Sie „hinter jedem Türchen“ interessante Inhalte aus dem Heft – entweder gratis oder zum X-Mas-Spezial-Preis. Lassen Sie sich überraschen. Aber Achtung: Jedes Türchen öffnet sich nur für einen Tag.