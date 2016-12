8. Türchen: DOCMA 65 als ePaper für nur 3,99 €

Heute schildert Ihnen Doc Baumann, was Sie im ePaper von DOCMA 65 finden, das Sie heute für lediglich 3,99 EUR (statt 8,99 EUR) erwerben können. Sie sparen 56%.

Möchten Sie wissen, wie man mit gezielt eingesetzten Ebenen-Effekten zu Top-Fotos kommt? Wie man einen Neon-Schriftzug erzeugt? Wie Sie am effektivsten mit Photoshops Aktionen umgehen, eine düstere Montage im Stil von Hieronymus Bosch in Photoshop montieren, eingefügten Objekten Schlagschatten zuweisen, in Lightroom die Sättigung beherrschen? Wir zeigen spannende Projekte von John Wilhelm und Jamara Lior, berichten über Entwicklungen der Sensor-Technik, 4K-Videos, Super-Telezooms, falsche Perspektiven bei Montagen und und und. Ziemlich viel für nicht mal vier Euro, finden Sie nicht auch?

DOCMA-Adventskalender 2016

Weihnachten steht vor der Tür, draußen wird es langsam kälter, die Tage kürzer – genau die richtige Zeit sich mit der Bildbearbeitung zu beschäftigen. Aus diesem Grunde haben wir einen docmatischen Weihnachtskalender für Sie zusammengestellt. Jeden Tag finden Sie „hinter jedem Türchen“ interessante Inhalte aus dem Heft – entweder gratis oder zum X-Mas-Spezial-Preis. Lassen Sie sich überraschen. Aber Achtung: Jedes Türchen öffnet sich nur für einen Tag.

Tägliches Reinschauen lohnt sich also.